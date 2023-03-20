https://ria.ru/20230320/sopryazhenie-1859009201.html

Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС

Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС - РИА Новости, 20.03.2023

Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС

Москве и Пекину необходимо продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:27

2023-03-20T01:27

2023-03-20T02:40

экономика

китай

пекин

си цзиньпин

евразийский экономический союз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/04/1555330442_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_31d522be4702fc00779a1487237eb70f.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москве и Пекину необходимо продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

китай

пекин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, пекин, си цзиньпин, евразийский экономический союз, россия