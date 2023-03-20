Рейтинг@Mail.ru
Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 20.03.2023 (обновлено: 02:40 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/sopryazhenie-1859009201.html
Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС
Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС - РИА Новости, 20.03.2023
Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС
Москве и Пекину необходимо продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:27
2023-03-20T02:40
экономика
китай
пекин
си цзиньпин
евразийский экономический союз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/04/1555330442_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_31d522be4702fc00779a1487237eb70f.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москве и Пекину необходимо продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/04/1555330442_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_b226f0eb8bbe83d5ed0ba6c8649cb25c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, пекин, си цзиньпин, евразийский экономический союз, россия
Экономика, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Евразийский экономический союз, Россия
Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС

Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москве и Пекину необходимо продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
«
"(Необходимо) формировать структуру развития, отличающуюся взаимодополняемостью и совместимостью традиционной торговли и новых форм сотрудничества, продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС для институционального сопровождения двустороннего сотрудничества и региональной интеграции", - написал Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
00:00
 
ЭкономикаКитайПекинСи ЦзиньпинЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала