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Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС
Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС - РИА Новости, 20.03.2023
Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС
Москве и Пекину необходимо продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:27
2023-03-20T01:27
2023-03-20T02:40
экономика
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си цзиньпин
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москве и Пекину необходимо продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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экономика, китай, пекин, си цзиньпин, евразийский экономический союз, россия
Экономика, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Евразийский экономический союз, Россия
Лидер Китая призвал продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продолжать работу по сопряжению "Пояса и пути" и ЕАЭС