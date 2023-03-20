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В аэропорту Сочи третий день задерживают рейсы - РИА Новости, 20.03.2023
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Туризм
 
10:39 20.03.2023 (обновлено: 11:07 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/sochi-1859049133.html
В аэропорту Сочи третий день задерживают рейсы
В аэропорту Сочи третий день задерживают рейсы - РИА Новости, 20.03.2023
В аэропорту Сочи третий день задерживают рейсы
Двенадцать рейсов, ранее задержанных в международном аэропорту Сочи из-за тумана, будут выполнены в понедельник и вторник, расписание полностью стабилизируется... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:39
2023-03-20T11:07
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Двенадцать рейсов, ранее задержанных в международном аэропорту Сочи из-за тумана, будут выполнены в понедельник и вторник, расписание полностью стабилизируется к вечеру 20 марта, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Уточняется, что за прошедшие сутки аэропорт Сочи выполнил больше рейсов, чем было запланировано. По суточному плану воздушная гавань должна была обслужить 167 рейсов. В итоге за сутки из аэропорта выполнено 174 рейса (92 на прилет и 82 на вылет), было перевезено более 24 тысяч пассажиров. По состоянию на понедельник, в сочинском аэропорту из-за тумана и плохой видимости были задержаны четыре рейса в Нижний Новгород и Уфу, три рейса в Санкт-Петербург и Москву, два рейса в Белград, а также рейсы в Ульяновск, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Саранск, Дубай, Омск, Новосибирск и Барнаул, согласно данным на сайте аэропорта. В субботу в ведомстве сообщили, что туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту, были отменены десятки рейсов. Видимость улучшилась в 11 часов утра в воскресенье, и аэропорт снова начал принимать рейсы, уже к вечеру все 14 бортов, которые находились на запасных аэродромах, прибыли в аэропорт Сочи. Ранее метеорологи прогнозировали сохранение тумана в Сочи, осложняющего работу аэропорта курорта, до 20 марта, по данным властей города-курорта.
https://ria.ru/20230319/aeroflot-1858985396.html
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сочи, общество, новости - туризм
Сочи, Общество, Туризм, Новости - Туризм
В аэропорту Сочи третий день задерживают рейсы

Рейсы в международном аэропорту Сочи задерживают из-за тумана уже третий день

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Двенадцать рейсов, ранее задержанных в международном аэропорту Сочи из-за тумана, будут выполнены в понедельник и вторник, расписание полностью стабилизируется к вечеру 20 марта, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".
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"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Расписание будет полностью стабилизировано к вечеру 20 марта. Сегодня авиакомпаниями будут выполнены десять рейсов за 18-19 марта, ранее задержанные по погодным условиям. Еще два перенесенных рейса будет выполнены 21 марта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки аэропорт Сочи выполнил больше рейсов, чем было запланировано. По суточному плану воздушная гавань должна была обслужить 167 рейсов. В итоге за сутки из аэропорта выполнено 174 рейса (92 на прилет и 82 на вылет), было перевезено более 24 тысяч пассажиров.
По состоянию на понедельник, в сочинском аэропорту из-за тумана и плохой видимости были задержаны четыре рейса в Нижний Новгород и Уфу, три рейса в Санкт-Петербург и Москву, два рейса в Белград, а также рейсы в Ульяновск, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Саранск, Дубай, Омск, Новосибирск и Барнаул, согласно данным на сайте аэропорта.
В субботу в ведомстве сообщили, что туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту, были отменены десятки рейсов. Видимость улучшилась в 11 часов утра в воскресенье, и аэропорт снова начал принимать рейсы, уже к вечеру все 14 бортов, которые находились на запасных аэродромах, прибыли в аэропорт Сочи.
Ранее метеорологи прогнозировали сохранение тумана в Сочи, осложняющего работу аэропорта курорта, до 20 марта, по данным властей города-курорта.
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