https://ria.ru/20230320/sochi-1859049133.html

В аэропорту Сочи третий день задерживают рейсы

В аэропорту Сочи третий день задерживают рейсы - РИА Новости, 20.03.2023

В аэропорту Сочи третий день задерживают рейсы

Двенадцать рейсов, ранее задержанных в международном аэропорту Сочи из-за тумана, будут выполнены в понедельник и вторник, расписание полностью стабилизируется... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:39

2023-03-20T10:39

2023-03-20T11:07

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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Двенадцать рейсов, ранее задержанных в международном аэропорту Сочи из-за тумана, будут выполнены в понедельник и вторник, расписание полностью стабилизируется к вечеру 20 марта, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Уточняется, что за прошедшие сутки аэропорт Сочи выполнил больше рейсов, чем было запланировано. По суточному плану воздушная гавань должна была обслужить 167 рейсов. В итоге за сутки из аэропорта выполнено 174 рейса (92 на прилет и 82 на вылет), было перевезено более 24 тысяч пассажиров. По состоянию на понедельник, в сочинском аэропорту из-за тумана и плохой видимости были задержаны четыре рейса в Нижний Новгород и Уфу, три рейса в Санкт-Петербург и Москву, два рейса в Белград, а также рейсы в Ульяновск, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Саранск, Дубай, Омск, Новосибирск и Барнаул, согласно данным на сайте аэропорта. В субботу в ведомстве сообщили, что туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту, были отменены десятки рейсов. Видимость улучшилась в 11 часов утра в воскресенье, и аэропорт снова начал принимать рейсы, уже к вечеру все 14 бортов, которые находились на запасных аэродромах, прибыли в аэропорт Сочи. Ранее метеорологи прогнозировали сохранение тумана в Сочи, осложняющего работу аэропорта курорта, до 20 марта, по данным властей города-курорта.

https://ria.ru/20230319/aeroflot-1858985396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, общество, новости - туризм