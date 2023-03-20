https://ria.ru/20230320/snaypery-1859021946.html

Снайперы Восточного военного округа провели тренировки под Хабаровском

Снайперы Восточного военного округа провели тренировки под Хабаровском - РИА Новости, 20.03.2023

Снайперы Восточного военного округа провели тренировки под Хабаровском

Снайперы Восточного военного округа (ВВО) успешно провели стрельбы на полигоне под Хабаровском из винтовок ВСС "Винторез", СВД и СВ-98, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T06:41

2023-03-20T06:41

2023-03-20T06:41

безопасность

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137247/74/1372477484_0:60:1152:708_1920x0_80_0_0_0159767d38a226b2340d869e4fe2112d.jpg

ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. Снайперы Восточного военного округа (ВВО) успешно провели стрельбы на полигоне под Хабаровском из винтовок ВСС "Винторез", СВД и СВ-98, сообщает пресс-служба округа. "На полигоне "Князе-Волконский" в Хабаровском крае военнослужащие мотострелкового соединения ВВО выполнили боевые стрельбы из снайперских винтовок ВСС "Винторез", СВД и СВК. Военнослужащие улучшили навыки стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника", - говорится в сообщении округа. Отмечается, что особое внимание уделялось разведке, определению дальности целей и ведению прицельного огня в различных условиях местности днем и ночью. "Снайперы отработали навыки скрытого перемещения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, выбора и оборудования позиции, использования различных приборов наблюдения и прицеливания, поражения цели и корректировки огня", - уточняет ВВО.

https://ria.ru/20230320/vdv-1859018858.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230319/bryansk-blokpost-1858983456.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, хабаровский край