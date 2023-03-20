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Снайперы Восточного военного округа провели тренировки под Хабаровском - РИА Новости, 20.03.2023
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06:41 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/snaypery-1859021946.html
Снайперы Восточного военного округа провели тренировки под Хабаровском
Снайперы Восточного военного округа провели тренировки под Хабаровском - РИА Новости, 20.03.2023
Снайперы Восточного военного округа провели тренировки под Хабаровском
Снайперы Восточного военного округа (ВВО) успешно провели стрельбы на полигоне под Хабаровском из винтовок ВСС "Винторез", СВД и СВ-98, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T06:41
2023-03-20T06:41
безопасность
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. Снайперы Восточного военного округа (ВВО) успешно провели стрельбы на полигоне под Хабаровском из винтовок ВСС "Винторез", СВД и СВ-98, сообщает пресс-служба округа. "На полигоне "Князе-Волконский" в Хабаровском крае военнослужащие мотострелкового соединения ВВО выполнили боевые стрельбы из снайперских винтовок ВСС "Винторез", СВД и СВК. Военнослужащие улучшили навыки стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника", - говорится в сообщении округа. Отмечается, что особое внимание уделялось разведке, определению дальности целей и ведению прицельного огня в различных условиях местности днем и ночью. "Снайперы отработали навыки скрытого перемещения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, выбора и оборудования позиции, использования различных приборов наблюдения и прицеливания, поражения цели и корректировки огня", - уточняет ВВО.
https://ria.ru/20230320/vdv-1859018858.html
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безопасность, хабаровский край
Безопасность, Хабаровский край
Снайперы Восточного военного округа провели тренировки под Хабаровском

Снайперы Восточного военного округа успешно провели стрельбы на полигоне под Хабаровском

© Фото : предоставлено пресс-службой Западного военного округаСнайпер
Снайпер - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Западного военного округа
Снайпер. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. Снайперы Восточного военного округа (ВВО) успешно провели стрельбы на полигоне под Хабаровском из винтовок ВСС "Винторез", СВД и СВ-98, сообщает пресс-служба округа.
"На полигоне "Князе-Волконский" в Хабаровском крае военнослужащие мотострелкового соединения ВВО выполнили боевые стрельбы из снайперских винтовок ВСС "Винторез", СВД и СВК. Военнослужащие улучшили навыки стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника", - говорится в сообщении округа.
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Отмечается, что особое внимание уделялось разведке, определению дальности целей и ведению прицельного огня в различных условиях местности днем и ночью.
"Снайперы отработали навыки скрытого перемещения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, выбора и оборудования позиции, использования различных приборов наблюдения и прицеливания, поражения цели и корректировки огня", - уточняет ВВО.
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