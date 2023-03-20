https://ria.ru/20230320/snaryady-1859048909.html
В Запорожской области возле трассы нашли неразорвавшиеся снаряды
В Запорожской области возле трассы нашли неразорвавшиеся снаряды - РИА Новости, 20.03.2023
В Запорожской области возле трассы нашли неразорвавшиеся снаряды
В районе села Терпенье Запорожской области возле автодороги "Мелитополь — Запорожье" обнаружены неразорвавшиеся снаряды, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:39
2023-03-20T10:39
2023-03-20T10:39
специальная военная операция на украине
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. В районе села Терпенье Запорожской области возле автодороги "Мелитополь — Запорожье" обнаружены неразорвавшиеся снаряды, сообщает ГУ МВД по региону. "Сотрудники кинологической службы полиции в окрестностях села Терпенье Мелитопольского района, в 20 м от проезжей части трассы Е-105 "Мелитополь-Запорожье", обнаружили торчащий из земли хвостовик неустановленной ракеты. В ходе дальнейшего обследования местности через 800 метров от первого, полицейские обнаружили еще один хвостовик", - сообщили в пресс-службе ведомства. Взрывотехники Росгвардии приняли решение уничтожить боеприпасы на месте. Работа по поиску взрывоопасных предметов на территории региона продолжается.
https://ria.ru/20230312/melitopol-1857304718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области возле трассы нашли неразорвавшиеся снаряды
МВД сообщило о найденных в Запорожской области неразорвавшихся снарядах возле трассы