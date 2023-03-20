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В Ростове-на-Дону военный суд провел слушание по делу члена банды Басаева - РИА Новости, 20.03.2023
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21:01 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/slushanie-1859305711.html
В Ростове-на-Дону военный суд провел слушание по делу члена банды Басаева
В Ростове-на-Дону военный суд провел слушание по делу члена банды Басаева - РИА Новости, 20.03.2023
В Ростове-на-Дону военный суд провел слушание по делу члена банды Басаева
Южный окружной военный суд провел первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе банды Шамиля... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:01
2023-03-20T21:01
происшествия
россия
северный кавказ
ростов
шамиль басаев
исламское государство
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар – РИА Новости. Южный окружной военный суд провел первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напал на военнослужащих в Чечне в 1999 году, передает корреспондент РИА Новости. В ходе судебного заседания Гакаеву было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По данным следствия, 4 октября 1999 года руководители бандформирования, именуемого "Шелковской джамаат", и все его участники, включая Гакаева, имевшего при себе автомат Калашникова, выдвинулись к станице Червленое Шелковского района Чеченской республики. В тот же день, прибыв в район кладбища на окраинах станицы, боевики дождались появления двигавшихся в направлении станицы Червленое военнослужащих Минобороны России, участвующих в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Участники банды, включая Гакаева, "из имевшегося у них оружия произвели интенсивный прицельный обстрел военнослужащих", который продолжался вплоть до вечера 4 октября 1999 года. Также в ходе данного боя Гакаев выносил раненых боевиков, помогал раскладывать боеприпасы другим соучастникам преступления. "В результате массированного обстрела, учиненного участниками объединенной банды, в том числе Гакаевым, погибли 15 российских военнослужащих, 28 получили ранения", - утверждает сторона обвинения. По словам прокурора, в дальнейшем Гакаев принимал участие в деятельности по созданию единого "Исламского государства"* на Северном Кавказе, насильственному отторжению Чечни из состава Российской Федерации. Он был участником различных банд, входящих в состав созданной Басаевым и Хаттабом объединенной устойчивой вооруженной группы, продолжил участвовать в вооруженном мятеже на территории Северо-Кавказского региона. На вопрос судьи, признает ли подсудимый свою вину, Гакаев сказал, что сможет ответить на этот вопрос после консультаций со своим адвокатом в ходе следующего судебного заседания. После этого сторона обвинения представила суду письменные показания экспертов, которые, по мнению обвинения, доказывают причастность подсудимого к совершению инкриминируемых преступлений. После ознакомления с заключением экспертов председательствующий судья объявил, что следующее заседание суда назначается на 27 марта. "Слушание по делу Гакаева назначено на 27 марта 15.00 мск", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855420495.html
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россия
северный кавказ
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происшествия, россия, северный кавказ, ростов, шамиль басаев, исламское государство
Происшествия, Россия, Северный Кавказ, Ростов, Шамиль Басаев, Исламское государство
В Ростове-на-Дону военный суд провел слушание по делу члена банды Басаева

Военный суд в Ростове-на-Дону провел первое слушание по делу члена банды Басаева Гакаева

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМесто судьи в зале заседаний
Место судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Место судьи в зале заседаний. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар – РИА Новости. Южный окружной военный суд провел первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напал на военнослужащих в Чечне в 1999 году, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе судебного заседания Гакаеву было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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По данным следствия, 4 октября 1999 года руководители бандформирования, именуемого "Шелковской джамаат", и все его участники, включая Гакаева, имевшего при себе автомат Калашникова, выдвинулись к станице Червленое Шелковского района Чеченской республики.
В тот же день, прибыв в район кладбища на окраинах станицы, боевики дождались появления двигавшихся в направлении станицы Червленое военнослужащих Минобороны России, участвующих в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Участники банды, включая Гакаева, "из имевшегося у них оружия произвели интенсивный прицельный обстрел военнослужащих", который продолжался вплоть до вечера 4 октября 1999 года. Также в ходе данного боя Гакаев выносил раненых боевиков, помогал раскладывать боеприпасы другим соучастникам преступления. "В результате массированного обстрела, учиненного участниками объединенной банды, в том числе Гакаевым, погибли 15 российских военнослужащих, 28 получили ранения", - утверждает сторона обвинения.
По словам прокурора, в дальнейшем Гакаев принимал участие в деятельности по созданию единого "Исламского государства"* на Северном Кавказе, насильственному отторжению Чечни из состава Российской Федерации. Он был участником различных банд, входящих в состав созданной Басаевым и Хаттабом объединенной устойчивой вооруженной группы, продолжил участвовать в вооруженном мятеже на территории Северо-Кавказского региона.
На вопрос судьи, признает ли подсудимый свою вину, Гакаев сказал, что сможет ответить на этот вопрос после консультаций со своим адвокатом в ходе следующего судебного заседания. После этого сторона обвинения представила суду письменные показания экспертов, которые, по мнению обвинения, доказывают причастность подсудимого к совершению инкриминируемых преступлений.
После ознакомления с заключением экспертов председательствующий судья объявил, что следующее заседание суда назначается на 27 марта. "Слушание по делу Гакаева назначено на 27 марта 15.00 мск", - сказал он.
* Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияРоссияСеверный КавказРостовШамиль БасаевИсламское государство
 
 
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