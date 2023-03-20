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В Ростове-на-Дону военный суд провел слушание по делу члена банды Басаева

В Ростове-на-Дону военный суд провел слушание по делу члена банды Басаева - РИА Новости, 20.03.2023

В Ростове-на-Дону военный суд провел слушание по делу члена банды Басаева

Южный окружной военный суд провел первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе банды Шамиля... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:01

2023-03-20T21:01

2023-03-20T21:01

происшествия

россия

северный кавказ

ростов

шамиль басаев

исламское государство

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар – РИА Новости. Южный окружной военный суд провел первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напал на военнослужащих в Чечне в 1999 году, передает корреспондент РИА Новости. В ходе судебного заседания Гакаеву было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По данным следствия, 4 октября 1999 года руководители бандформирования, именуемого "Шелковской джамаат", и все его участники, включая Гакаева, имевшего при себе автомат Калашникова, выдвинулись к станице Червленое Шелковского района Чеченской республики. В тот же день, прибыв в район кладбища на окраинах станицы, боевики дождались появления двигавшихся в направлении станицы Червленое военнослужащих Минобороны России, участвующих в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Участники банды, включая Гакаева, "из имевшегося у них оружия произвели интенсивный прицельный обстрел военнослужащих", который продолжался вплоть до вечера 4 октября 1999 года. Также в ходе данного боя Гакаев выносил раненых боевиков, помогал раскладывать боеприпасы другим соучастникам преступления. "В результате массированного обстрела, учиненного участниками объединенной банды, в том числе Гакаевым, погибли 15 российских военнослужащих, 28 получили ранения", - утверждает сторона обвинения. По словам прокурора, в дальнейшем Гакаев принимал участие в деятельности по созданию единого "Исламского государства"* на Северном Кавказе, насильственному отторжению Чечни из состава Российской Федерации. Он был участником различных банд, входящих в состав созданной Басаевым и Хаттабом объединенной устойчивой вооруженной группы, продолжил участвовать в вооруженном мятеже на территории Северо-Кавказского региона. На вопрос судьи, признает ли подсудимый свою вину, Гакаев сказал, что сможет ответить на этот вопрос после консультаций со своим адвокатом в ходе следующего судебного заседания. После этого сторона обвинения представила суду письменные показания экспертов, которые, по мнению обвинения, доказывают причастность подсудимого к совершению инкриминируемых преступлений. После ознакомления с заключением экспертов председательствующий судья объявил, что следующее заседание суда назначается на 27 марта. "Слушание по делу Гакаева назначено на 27 марта 15.00 мск", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855420495.html

https://ria.ru/20230302/terakt-1855456028.html

россия

северный кавказ

ростов

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происшествия, россия, северный кавказ, ростов, шамиль басаев, исламское государство