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Депутат от партии "Слуга народа" стал участником ДТП со смертельным исходом
Депутат от партии "Слуга народа" стал участником ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 20.03.2023
Депутат от партии "Слуга народа" стал участником ДТП со смертельным исходом
Украинский депутат от партии "Слуга народа" Владимир Гевко стал участником ДТП со смертельным исходом, сообщило местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T00:38
2023-03-20T00:38
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинский депутат от партии "Слуга народа" Владимир Гевко стал участником ДТП со смертельным исходом, сообщило местное издание "Страна.ua". "Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", - приводит издание заявление Гевко, которое тот разместил в соцсетях. По словам депутата, он прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал необходимые анализы и намерен участвовать во всех следственных и процессуальных действиях.
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украина, в мире
Депутат от партии "Слуга народа" стал участником ДТП со смертельным исходом
Украинский депутат от партии "Слуга народа" стал участником ДТП со смертельным исходом
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Украинский депутат от партии "Слуга народа" Владимир Гевко стал участником ДТП со смертельным исходом, сообщило местное издание "Страна.ua
".
"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", - приводит издание заявление Гевко, которое тот разместил в соцсетях.
По словам депутата, он прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал необходимые анализы и намерен участвовать во всех следственных и процессуальных действиях.