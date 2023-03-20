https://ria.ru/20230320/skhemy-1859128951.html
Путин призвал жестко пресекать теневые схемы
Путин призвал жестко пресекать теневые схемы - РИА Новости, 20.03.2023
Путин призвал жестко пресекать теневые схемы
Надо жестко пресекать теневые схемы при расходовании средств, включая бюджетные, в том числе при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:22
2023-03-20T14:22
2023-03-20T14:22
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Надо жестко пресекать теневые схемы при расходовании средств, включая бюджетные, в том числе при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно же, вы должны и впредь, как я только что сказал, держать в поле зрения то, что происходит в экономической сфере, жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем, и, конечно, хищение бюджетных средств, выделяемых на реализацию сегодня гособоронзаказа, нацпроектов, наших демографических мер, программ импортозамещения и поддержки бизнеса", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал жестко пресекать теневые схемы
Путин: нужно жестко пресекать теневые схемы при расходовании средств, включая бюджетные
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Надо жестко пресекать теневые схемы при расходовании средств, включая бюджетные, в том числе при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно же, вы должны и впредь, как я только что сказал, держать в поле зрения то, что происходит в экономической сфере, жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем, и, конечно, хищение бюджетных средств, выделяемых на реализацию сегодня гособоронзаказа, нацпроектов, наших демографических мер, программ импортозамещения и поддержки бизнеса", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.
Путин поручил создать программу по профилактике преступлений среди молодежи