https://ria.ru/20230320/skhemy-1859128951.html

Путин призвал жестко пресекать теневые схемы

Путин призвал жестко пресекать теневые схемы - РИА Новости, 20.03.2023

Путин призвал жестко пресекать теневые схемы

Надо жестко пресекать теневые схемы при расходовании средств, включая бюджетные, в том числе при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:22

2023-03-20T14:22

2023-03-20T14:22

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Надо жестко пресекать теневые схемы при расходовании средств, включая бюджетные, в том числе при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно же, вы должны и впредь, как я только что сказал, держать в поле зрения то, что происходит в экономической сфере, жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем, и, конечно, хищение бюджетных средств, выделяемых на реализацию сегодня гособоронзаказа, нацпроектов, наших демографических мер, программ импортозамещения и поддержки бизнеса", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.

https://ria.ru/20230320/prestupleniya-1859126192.html

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экономика, владимир путин, россия