Синод УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии
Синод канонической УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии
© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из-за невозможности участвовать в заседаниях вывел из числа своих членов митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, епархия которого перешла в русскую православную церковь.
"В связи с невозможностью участвовать в заседаниях Священного Синода, из состава его постоянных членов был выведен преосвященный митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь", – говорится в опубликованных сайтом УПЦ решениях Синода.
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 7 июня 2022 года принял три крымских епархии Украинской православной церкви – Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую – в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода, после того как от их глав были получены соответствующие заявления. Собор УПЦ в мае 2022 года предоставил епархиальным архиереям "право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного синода или предстоятеля УПЦ с последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия".
Из епархий была сформирована Крымская митрополия, которую возглавил митрополит Лазарь.