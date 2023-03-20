https://ria.ru/20230320/sinod-1859304259.html

Синод УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии

Синод УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии - РИА Новости, 20.03.2023

Синод УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии

Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из-за невозможности участвовать в заседаниях вывел из числа своих членов митрополита Симферопольского и... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:56

2023-03-20T20:56

2023-03-20T20:56

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украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из-за невозможности участвовать в заседаниях вывел из числа своих членов митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, епархия которого перешла в русскую православную церковь. "В связи с невозможностью участвовать в заседаниях Священного Синода, из состава его постоянных членов был выведен преосвященный митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь", – говорится в опубликованных сайтом УПЦ решениях Синода. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 7 июня 2022 года принял три крымских епархии Украинской православной церкви – Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую – в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода, после того как от их глав были получены соответствующие заявления. Собор УПЦ в мае 2022 года предоставил епархиальным архиереям "право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного синода или предстоятеля УПЦ с последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия". Из епархий была сформирована Крымская митрополия, которую возглавил митрополит Лазарь.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц