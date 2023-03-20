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Синод УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии - РИА Новости, 20.03.2023
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Религия
 
20:56 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/sinod-1859304259.html
Синод УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии
Синод УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии - РИА Новости, 20.03.2023
Синод УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии
Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из-за невозможности участвовать в заседаниях вывел из числа своих членов митрополита Симферопольского и... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:56
2023-03-20T20:56
религия
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из-за невозможности участвовать в заседаниях вывел из числа своих членов митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, епархия которого перешла в русскую православную церковь. "В связи с невозможностью участвовать в заседаниях Священного Синода, из состава его постоянных членов был выведен преосвященный митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь", – говорится в опубликованных сайтом УПЦ решениях Синода. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 7 июня 2022 года принял три крымских епархии Украинской православной церкви – Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую – в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода, после того как от их глав были получены соответствующие заявления. Собор УПЦ в мае 2022 года предоставил епархиальным архиереям "право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного синода или предстоятеля УПЦ с последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия". Из епархий была сформирована Крымская митрополия, которую возглавил митрополит Лазарь.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Синод УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии

Синод канонической УПЦ вывел из состава главу ушедшей в РПЦ Крымской епархии

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из-за невозможности участвовать в заседаниях вывел из числа своих членов митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, епархия которого перешла в русскую православную церковь.
"В связи с невозможностью участвовать в заседаниях Священного Синода, из состава его постоянных членов был выведен преосвященный митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь", – говорится в опубликованных сайтом УПЦ решениях Синода.
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 7 июня 2022 года принял три крымских епархии Украинской православной церкви – Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую – в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода, после того как от их глав были получены соответствующие заявления. Собор УПЦ в мае 2022 года предоставил епархиальным архиереям "право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного синода или предстоятеля УПЦ с последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия".
Из епархий была сформирована Крымская митрополия, которую возглавил митрополит Лазарь.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияРусская православная церковьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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