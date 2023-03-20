Члены синода канонической УПЦ прибыли к офису Зеленского
Члены синода канонической УПЦ прибыли к офису Зеленского, чтобы донести свою позицию
© Фото : УПЦЧлены синода канонической Украинской православной церкви возле офиса Владимира Зеленского
Члены синода канонической Украинской православной церкви возле офиса Владимира Зеленского
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Члены синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию церкви, сообщили в УПЦ.
Ранее в понедельник в УПЦ сообщили, что в Киево-Печерской лавре началось заседание синода канонической Украинской православной церкви, на котором рассмотрят ответ на требования властей Украины покинуть лавру.
"Члены священного синода Украинской православной церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием прибыли в офис президента Украины с целью донести до руководства государства позицию Украинской православной церкви", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.
Позже украинское издание "Страна.ua" сообщило, что собравшие у офиса Зеленского члены синода УПЦ просят личной встречи с Зеленским.
"Члены синода написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и хотят ему лично объяснить сложившуюся ситуацию, какой она есть на самом деле. Данное обращение является очень важным для священного синода УПЦ, и дальнейшие действия синода зависят от того, насколько адекватно руководство государства отреагирует на позицию миллиона верующих УПЦ", - приводит издание слова руководителя синодального информационно-просветительского отдела владыки Климента.
Вышедший к членам синода представитель офиса Зеленского заявил, что готов принять их обращение, пишет издание. Но представители УПЦ сказали, что лично хотят встретиться с Зеленским.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ.