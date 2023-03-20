https://ria.ru/20230320/si-1859006115.html

Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений

Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений

Россия и Китай прилагают совместные усилия к продвижению демократизации международных отношений, действенными шагами претворяют в жизнь подлинную... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:08

2023-03-20T01:08

2023-03-20T02:34

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай прилагают совместные усилия к продвижению демократизации международных отношений, действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, группы Двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений", - написал Си Цзиньпин. Лидер Китая подчеркнул, что "стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

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в мире, китай, россия, си цзиньпин, оон, шос, брикс