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Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений
Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений
Россия и Китай прилагают совместные усилия к продвижению демократизации международных отношений, действенными шагами претворяют в жизнь подлинную... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:08
2023-03-20T01:08
2023-03-20T02:34
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай прилагают совместные усилия к продвижению демократизации международных отношений, действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, группы Двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений", - написал Си Цзиньпин. Лидер Китая подчеркнул, что "стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, оон, шос, брикс
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, ООН, ШОС, БРИКС
Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений
Си Цзиньпин: Россия и Китай вместе работают над демократизацией международных отношений