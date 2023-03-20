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Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений - РИА Новости, 20.03.2023
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01:08 20.03.2023 (обновлено: 02:34 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/si-1859006115.html
Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений
Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений
Россия и Китай прилагают совместные усилия к продвижению демократизации международных отношений, действенными шагами претворяют в жизнь подлинную... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:08
2023-03-20T02:34
в мире
китай
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай прилагают совместные усилия к продвижению демократизации международных отношений, действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, группы Двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений", - написал Си Цзиньпин. Лидер Китая подчеркнул, что "стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, оон, шос, брикс
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, ООН, ШОС, БРИКС
Си Цзиньпин рассказал о демократизации международных отношений

Си Цзиньпин: Россия и Китай вместе работают над демократизацией международных отношений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Председатель КНР Си Цзиньпин
 Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай прилагают совместные усилия к продвижению демократизации международных отношений, действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, группы Двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений", - написал Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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Лидер Китая подчеркнул, что "стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества".
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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