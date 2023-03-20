https://ria.ru/20230320/shattl-1859015283.html
В исторической части Владивостока запустят бесплатный шаттл
В исторической части Владивостока запустят бесплатный шаттл - РИА Новости, 20.03.2023
В исторической части Владивостока запустят бесплатный шаттл
Власти Владивостока планируют в ближайшее время запустить бесплатный шаттл в исторической части города, сообщил мэр Константин Шестаков. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T03:52
2023-03-20T03:52
2023-03-20T03:52
общество
владивосток
константин шестаков
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. Власти Владивостока планируют в ближайшее время запустить бесплатный шаттл в исторической части города, сообщил мэр Константин Шестаков. "Приняли решение, чтобы передвигаться по городу и парковать автомобили в различных его частях было комфортно, мы совместно с Газпромбанком продумали интересный проект. Мы в ближайшее время запустим шаттл – он будет бесплатным, - который будет курсировать по исторической части города. Маршрут прорабатывается, но то, что он в первую очередь будет передвигаться по кольцу, где существует выделенная полоса для общественного транспорта, – факт", - сказал Шестаков в городском подкасте "Морское утро". Он отметил, что шаттл будет двойного назначения. У автомобилистов будет возможность доехать на нем от места платных парковок, где они оставляют свои машины, в нужную точку центра города. Также на шаттле будет установлен комплекс, который поможет дополнительно фиксировать правонарушения при выезде автомобилей на выделенную для автобусов полосу. "Это приятный проект для Владивостока, в ближайшее время он должен появиться", - добавил мэр.
https://ria.ru/20230318/vladivostok-1858750709.html
https://ria.ru/20230315/khakamada-1857936755.html
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общество, владивосток, константин шестаков, авто
Общество, Владивосток, Константин Шестаков, Авто
В исторической части Владивостока запустят бесплатный шаттл
Мэр Владивостока Шестаков: в исторической части города запустят бесплатный шаттл