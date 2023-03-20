https://ria.ru/20230320/servis-1859025300.html
В Москве появился новый сервис для предпринимателей
В Москве появился новый сервис для предпринимателей - РИА Новости, 20.03.2023
В Москве появился новый сервис для предпринимателей
Новый сервис для предпринимателей "Защити идеи и разработки", который поможет зарегистрировать права на результаты творческой деятельности в научно-технической... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T07:54
2023-03-20T07:54
2023-03-20T10:35
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экономика
технологии
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Новый сервис для предпринимателей "Защити идеи и разработки", который поможет зарегистрировать права на результаты творческой деятельности в научно-технической сфере, появился в Москве, сообщается на портале мэра столицы. "В столице появился новый сервис "Защити идеи и разработки". Он поможет технологическим предпринимателям быстро и бесплатно фиксировать интеллектуальные права на результаты творческой деятельности и защищать инвестиции в научно-технические разработки", - говорится на сайте. Отмечается, что с помощью сервиса можно будет зарегистрировать права на любые результаты творческой деятельности в научно-технической сфере. Для этого нужно выбрать отрасль, в которой работает компания, и результат работы, который нужно зарегистрировать, заполнить сведения об авторах, дате создания и понесенных затратах. Добавляется, что далее информация об объекте направляется в реестр Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС). "Новый сервис обезопасит вложения предпринимателей в исследовательскую деятельность и поможет закрепить за компаниями исключительное право и приоритет на результаты интеллектуального труда. Виртуальный навигатор сервиса упорядочит объекты интеллектуальной собственности, а сотрудники Московского инновационного кластера помогут сформировать экономически значимый портфель прав, тем самым повысив капитализацию компании. В будущем выявленные нематериальные активы бизнес сможет использовать для привлечения заемного финансирования и инвестиций", - приводят на портале слова руководителя городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
https://ria.ru/20230317/moskva-1858541133.html
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экономика, технологии, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Технологии, Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)
В Москве появился новый сервис для предпринимателей
В Москве появился новый сервис "Защити идеи и разработки" для предпринимателей