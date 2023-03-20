https://ria.ru/20230320/servis-1859025300.html

В Москве появился новый сервис для предпринимателей

В Москве появился новый сервис для предпринимателей - РИА Новости, 20.03.2023

В Москве появился новый сервис для предпринимателей

Новый сервис для предпринимателей "Защити идеи и разработки", который поможет зарегистрировать права на результаты творческой деятельности в научно-технической... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T07:54

2023-03-20T07:54

2023-03-20T10:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

экономика

технологии

москва

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798392322_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_71b376fec3dbb723f731ab4ea6e68938.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Новый сервис для предпринимателей "Защити идеи и разработки", который поможет зарегистрировать права на результаты творческой деятельности в научно-технической сфере, появился в Москве, сообщается на портале мэра столицы. "В столице появился новый сервис "Защити идеи и разработки". Он поможет технологическим предпринимателям быстро и бесплатно фиксировать интеллектуальные права на результаты творческой деятельности и защищать инвестиции в научно-технические разработки", - говорится на сайте. Отмечается, что с помощью сервиса можно будет зарегистрировать права на любые результаты творческой деятельности в научно-технической сфере. Для этого нужно выбрать отрасль, в которой работает компания, и результат работы, который нужно зарегистрировать, заполнить сведения об авторах, дате создания и понесенных затратах. Добавляется, что далее информация об объекте направляется в реестр Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС). "Новый сервис обезопасит вложения предпринимателей в исследовательскую деятельность и поможет закрепить за компаниями исключительное право и приоритет на результаты интеллектуального труда. Виртуальный навигатор сервиса упорядочит объекты интеллектуальной собственности, а сотрудники Московского инновационного кластера помогут сформировать экономически значимый портфель прав, тем самым повысив капитализацию компании. В будущем выявленные нематериальные активы бизнес сможет использовать для привлечения заемного финансирования и инвестиций", - приводят на портале слова руководителя городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

https://ria.ru/20230317/moskva-1858541133.html

https://ria.ru/20230317/importozameschenie-1858538873.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)