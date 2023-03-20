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Путин уточнил, как Россия будет решать вопрос об участии в зерновой сделке - РИА Новости, 20.03.2023
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16:12 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859193988.html
Путин уточнил, как Россия будет решать вопрос об участии в зерновой сделке
Путин уточнил, как Россия будет решать вопрос об участии в зерновой сделке - РИА Новости, 20.03.2023
Путин уточнил, как Россия будет решать вопрос об участии в зерновой сделке
Только при учете позиции РФ будет обеспечена справедливая и комплексная реализация Черноморской зерновой сделки, и будет решаться вопрос о дальнейшем участии... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:12
2023-03-20T16:12
экономика
россия
африка
владимир путин
зерновая сделка
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Только при учете позиции РФ будет обеспечена справедливая и комплексная реализация Черноморской зерновой сделки, и будет решаться вопрос о дальнейшем участии России в сделке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, только при учете нашей позиции будет обеспечена справедливая и комплексная реализация Черноморской зерновой сделки, и в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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экономика, россия, африка, владимир путин, зерновая сделка
Экономика, Россия, Африка, Владимир Путин, Зерновая сделка
Путин уточнил, как Россия будет решать вопрос об участии в зерновой сделке

Путин: Россия будет решать вопрос о зерновой сделке исходя из полного ее исполнения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Только при учете позиции РФ будет обеспечена справедливая и комплексная реализация Черноморской зерновой сделки, и будет решаться вопрос о дальнейшем участии России в сделке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, только при учете нашей позиции будет обеспечена справедливая и комплексная реализация Черноморской зерновой сделки, и в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ЭкономикаРоссияАфрикаВладимир ПутинЗерновая сделка
 
 
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