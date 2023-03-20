https://ria.ru/20230320/sdelka-1859193988.html

Путин уточнил, как Россия будет решать вопрос об участии в зерновой сделке

Путин уточнил, как Россия будет решать вопрос об участии в зерновой сделке - РИА Новости, 20.03.2023

Путин уточнил, как Россия будет решать вопрос об участии в зерновой сделке

Только при учете позиции РФ будет обеспечена справедливая и комплексная реализация Черноморской зерновой сделки, и будет решаться вопрос о дальнейшем участии... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:12

2023-03-20T16:12

2023-03-20T16:12

экономика

россия

африка

владимир путин

зерновая сделка

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Только при учете позиции РФ будет обеспечена справедливая и комплексная реализация Черноморской зерновой сделки, и будет решаться вопрос о дальнейшем участии России в сделке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, только при учете нашей позиции будет обеспечена справедливая и комплексная реализация Черноморской зерновой сделки, и в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, африка, владимир путин, зерновая сделка