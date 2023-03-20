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Путин: в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно - РИА Новости, 20.03.2023
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15:18 20.03.2023 (обновлено: 16:23 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html
Путин: в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно
Путин: в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно - РИА Новости, 20.03.2023
Путин: в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно
Россия в случае прекращения действия черноморской продуктовой сделки бесплатно поставит зерно нуждающимся странам, заявил Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:18
2023-03-20T16:23
россия
экономика
африка
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия в случае прекращения действия черноморской продуктовой сделки бесплатно поставит зерно нуждающимся странам, заявил Владимир Путин, выступая на международной парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире". "Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно", — сообщил президент.Он напомнил, что Москва согласилась на продление соглашения, руководствуясь потребностями африканских стран. Заключенные в Стамбуле договоренности включают в себя поставки украинского продовольствия по Черному морю и разблокирование экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.Москва ждет полного соблюдения своих требований, в первую очередь для того, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в "сытые европейские страны", отметил глава государства.Он сообщил, что из общего объема вывезенного с Украины зерна примерно 45 процентов ушло в европейские страны, а в Африку — только три процента.На минувшей неделе министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновую сделку якобы продлили на 120 дней. Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва уведомила все стороны о продлении соглашения только на 60 дней.
https://ria.ru/20230318/sdelka-1858828518.html
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Путин о поставках зерна африканским странам
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россия, экономика, африка, владимир путин
Россия, Экономика, Африка, Владимир Путин
Путин: в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно

Путин: в случае непродления сделки Россия поставит объем продовольствия Африке бесплатно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия в случае прекращения действия черноморской продуктовой сделки бесплатно поставит зерно нуждающимся странам, заявил Владимир Путин, выступая на международной парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире".
"Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно", — сообщил президент.
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Он напомнил, что Москва согласилась на продление соглашения, руководствуясь потребностями африканских стран. Заключенные в Стамбуле договоренности включают в себя поставки украинского продовольствия по Черному морю и разблокирование экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
«

"Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки — прежде всего в интересах африканских и других развивающихся стран, имея в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия", — указал Путин.

Москва ждет полного соблюдения своих требований, в первую очередь для того, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в "сытые европейские страны", отметил глава государства.
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Он сообщил, что из общего объема вывезенного с Украины зерна примерно 45 процентов ушло в европейские страны, а в Африку — только три процента.
На минувшей неделе министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновую сделку якобы продлили на 120 дней. Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва уведомила все стороны о продлении соглашения только на 60 дней.
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РоссияЭкономикаАфрикаВладимир Путин
 
 
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