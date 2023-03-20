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Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
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15:15 20.03.2023 (обновлено: 15:41 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859162304.html
Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки, заявил Путин
Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки, заявил Путин
Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:15
2023-03-20T15:41
россия
владимир путин
экономика
африка
стамбул
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного, заявил президент РФ Владимир Путин."Руководствуясь потребностями в первую очередь африканских стран, Россия недавно согласилась на пролонгирование еще на 60 дней заключенной в Стамбуле договоренности через Черное море украинского продовольствия и разблокированию российского сельхозэкспорта и поставок удобрений. При этом мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки - прежде всего, в интересах африканских и других развивающихся стран, имея в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия", - сказал Путин в ходе выступления на Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире".Он добавил, что Москва настаивает "на полном соблюдении ключевых российских требований", в первую, очередь для того, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в "сытые европейские страны"."Из общего объема вывезенного из Украины зерна и зерновых 45% примерно ушло именно в европейские страны. А только 3% - на Африку" - пояснил Путин.
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859174285.html
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россия, владимир путин, экономика, африка, стамбул
Россия, Владимир Путин, Экономика, Африка, Стамбул
Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки, заявил Путин

Путин: Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Руководствуясь потребностями в первую очередь африканских стран, Россия недавно согласилась на пролонгирование еще на 60 дней заключенной в Стамбуле договоренности через Черное море украинского продовольствия и разблокированию российского сельхозэкспорта и поставок удобрений. При этом мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки - прежде всего, в интересах африканских и других развивающихся стран, имея в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия", - сказал Путин в ходе выступления на Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире".
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Россия добросовестно выполняет обязательства зерновой сделки, заявил Путин
Вчера, 15:36
Он добавил, что Москва настаивает "на полном соблюдении ключевых российских требований", в первую, очередь для того, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в "сытые европейские страны".
"Из общего объема вывезенного из Украины зерна и зерновых 45% примерно ушло именно в европейские страны. А только 3% - на Африку" - пояснил Путин.
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против импорта зерна
7 марта, 15:28
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаАфрикаСтамбул
 
 
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