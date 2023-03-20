https://ria.ru/20230320/sdelka-1859162304.html

Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки, заявил Путин

Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023

Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки, заявил Путин

Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:15

2023-03-20T15:15

2023-03-20T15:41

россия

владимир путин

экономика

африка

стамбул

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного, заявил президент РФ Владимир Путин."Руководствуясь потребностями в первую очередь африканских стран, Россия недавно согласилась на пролонгирование еще на 60 дней заключенной в Стамбуле договоренности через Черное море украинского продовольствия и разблокированию российского сельхозэкспорта и поставок удобрений. При этом мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки - прежде всего, в интересах африканских и других развивающихся стран, имея в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия", - сказал Путин в ходе выступления на Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире".Он добавил, что Москва настаивает "на полном соблюдении ключевых российских требований", в первую, очередь для того, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в "сытые европейские страны"."Из общего объема вывезенного из Украины зерна и зерновых 45% примерно ушло именно в европейские страны. А только 3% - на Африку" - пояснил Путин.

https://ria.ru/20230320/sdelka-1859174285.html

https://ria.ru/20230307/protest-1856420420.html

россия

африка

стамбул

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россия, владимир путин, экономика, африка, стамбул