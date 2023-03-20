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Боррель выразил надежду, что продленная зерновая сделка будет эффективной - РИА Новости, 20.03.2023
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12:54 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859082235.html
Боррель выразил надежду, что продленная зерновая сделка будет эффективной
Боррель выразил надежду, что продленная зерновая сделка будет эффективной - РИА Новости, 20.03.2023
Боррель выразил надежду, что продленная зерновая сделка будет эффективной
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что соглашение по вывозу зерна с Украины, которое на днях было продлено на 60 дней, будет исполняться... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:54
2023-03-20T12:54
экономика
жозеп боррель
евросоюз
зерновая сделка
россия
оон
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что соглашение по вывозу зерна с Украины, которое на днях было продлено на 60 дней, будет исполняться эффективно. "Мы можем сказать, что договоренность по вывозу зерна с Украины была продлена, мы поздравляем с этим ООН и Турцию, их дипломатические усилия. Давайте надеяться, что она будет исполняться эффективно и без задержек, поскольку в противном случае последствия будут исчисляться в потерянных человеческих жизнях", - сказал Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.
https://ria.ru/20230318/sdelka-1858828518.html
https://ria.ru/20230314/zerno-1857902583.html
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экономика, жозеп боррель, евросоюз, зерновая сделка, россия, оон
Экономика, Жозеп Боррель, Евросоюз, Зерновая сделка, Россия, ООН
Боррель выразил надежду, что продленная зерновая сделка будет эффективной

Боррель надеется, что продленную зерновую сделку будут эффективно исполнять

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что соглашение по вывозу зерна с Украины, которое на днях было продлено на 60 дней, будет исполняться эффективно.
"Мы можем сказать, что договоренность по вывозу зерна с Украины была продлена, мы поздравляем с этим ООН и Турцию, их дипломатические усилия. Давайте надеяться, что она будет исполняться эффективно и без задержек, поскольку в противном случае последствия будут исчисляться в потерянных человеческих жизнях", - сказал Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Небензя назвал условия продления зерновой сделки через 60 дней
18 марта, 19:09
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Погрузка зерна на судно
В МИД назвали продление зерновой сделки "холодным душем" для США и ЕС
14 марта, 22:57
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В МИД объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней
14 марта, 19:29
 
ЭкономикаЖозеп БоррельЕвросоюзЗерновая сделкаРоссияООН
 
 
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