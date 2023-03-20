Боррель выразил надежду, что продленная зерновая сделка будет эффективной
Боррель надеется, что продленную зерновую сделку будут эффективно исполнять
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что соглашение по вывозу зерна с Украины, которое на днях было продлено на 60 дней, будет исполняться эффективно.
"Мы можем сказать, что договоренность по вывозу зерна с Украины была продлена, мы поздравляем с этим ООН и Турцию, их дипломатические усилия. Давайте надеяться, что она будет исполняться эффективно и без задержек, поскольку в противном случае последствия будут исчисляться в потерянных человеческих жизнях", - сказал Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.