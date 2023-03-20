https://ria.ru/20230320/schaste-1859250097.html

Буддистский монах рассказал, как достичь счастья

Буддистский монах рассказал, как достичь счастья - РИА Новости, 20.03.2023

Буддистский монах рассказал, как достичь счастья

Буддисты достигают счастья очищением сознания от привязанностей, гнева и неведения, рассказал РИА Новости в Международный день счастья старший администратор... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:37

2023-03-20T19:37

2023-03-20T19:37

религия

оон

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Буддисты достигают счастья очищением сознания от привязанностей, гнева и неведения, рассказал РИА Новости в Международный день счастья старший администратор центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг – Сергей Киришов. Международный день счастья был установлен ООН на 20 марта. Он, согласно сайту памятного дня, призван "служить маяком света, вдохновения и надежды для всех, кто стремится жить счастливой и полноценной жизнью". "Причина страданий лежит в нашем внутреннем загрязнении, загрязнениях ума, таких, как гнев, привязанность, неведение. Эти омрачения ума становятся причиной страданий, из-за которых человек не может чувствовать себя счастливым. Если говорить простым словами, то счастье для буддиста – это отсутствие омрачений в нашем уме, которые являются причиной страданий. Именно работой над своим сознанием и достигается это счастье", – сказал РИА Новости Йонтен-гелонг Привязанность в сознании, пояснил он, заставляет чувствовать себя неудовлетворенным, а чувство неудовлетворенности не позволяет человеку чувствовать себя счастливым. Радости в жизни – от хорошей оценки у ребенка в школе до выздоровления от болезни – приносят не счастье, а приятные эмоции. Счастье неизменно: когда оно достигнуто, и разум человека очищен, то нарушить его ничто не может. Повседневные же радости могут быть омрачены следующими же плохими новостями. "Если говорить в широком смысле, то для буддиста счастье – это освобождение от Сансары. Освобождение от Сансары – это освобождение от страданий", – заключил Киришов.

https://ria.ru/20230318/arkhangelsk-1858293742.html

https://ria.ru/20230225/buddiyskie-1853713248.html

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