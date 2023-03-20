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Финляндию в шестой раз признали самой счастливой страной мира
Финляндию в шестой раз признали самой счастливой страной мира - РИА Новости, 20.03.2023
Финляндию в шестой раз признали самой счастливой страной мира
Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:00
2023-03-20T11:00
2023-03-20T11:14
финляндия
дания
исландия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар – РИА Новости. Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на третьем - Исландия, Россия находится на 70-м месте, Украина на 92-м, следует из публикации Всемирного доклада о счастье. "Финляндия остается на первом месте уже шестой год подряд. Литва - единственная новая страна в первой двадцатке, поднявшаяся более чем на 30 позиций с 2017 года. Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастливыми странами в исследовании, где средняя оценка жизни более чем на пять пунктов ниже, чем в десяти самых счастливых странах", - говорится в докладе. Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Исследование "Всемирного доклада о счастье" использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.
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финляндия, дания, исландия, в мире
Финляндия, Дания, Исландия, В мире
Финляндию в шестой раз признали самой счастливой страной мира
Всемирный доклад о счастье в шестой раз назвал Финляндию самой счастливой страной мира