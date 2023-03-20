https://ria.ru/20230320/schaste-1859053767.html

Финляндию в шестой раз признали самой счастливой страной мира

Финляндию в шестой раз признали самой счастливой страной мира - РИА Новости, 20.03.2023

Финляндию в шестой раз признали самой счастливой страной мира

Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:00

2023-03-20T11:00

2023-03-20T11:14

финляндия

дания

исландия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797615952_0:179:2730:1715_1920x0_80_0_0_975e6b9fc954c5bd046b261653dc2ad1.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар – РИА Новости. Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на третьем - Исландия, Россия находится на 70-м месте, Украина на 92-м, следует из публикации Всемирного доклада о счастье. "Финляндия остается на первом месте уже шестой год подряд. Литва - единственная новая страна в первой двадцатке, поднявшаяся более чем на 30 позиций с 2017 года. Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастливыми странами в исследовании, где средняя оценка жизни более чем на пять пунктов ниже, чем в десяти самых счастливых странах", - говорится в докладе. Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Исследование "Всемирного доклада о счастье" использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.

https://ria.ru/20221003/urfu-1820543597.html

финляндия

дания

исландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, дания, исландия, в мире