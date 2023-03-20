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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми - РИА Новости, 20.03.2023
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми
Большинство россиян (82%) чувствуют себя счастливыми, почти четверть (24%) связывают это с тем, что у них есть семья, показал опрос Всероссийского центра... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:53
2023-03-20T10:53
2023-03-20T10:53
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Большинство россиян (82%) чувствуют себя счастливыми, почти четверть (24%) связывают это с тем, что у них есть семья, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство участников опроса (82%) заявили, что чувствуют себя счастливыми: 35% заявили, что они определенно счастливы, 47% - что они скорее счастливы. Женщины оказываются счастливыми чаще, чем мужчины - 85% против 77%. Определенно несчастливыми себя чувствуют 5% опрошенных, скорее несчастливыми - 9%. По словам 42% респондентов, среди их знакомых больше счастливых людей, чем несчастливых, еще 36% считают, что среди их знакомых одинаковое количество тех и других, 14% думают, что несчастливых все-таки больше. Среди причин счастья опрошенные назвали наличие семьи (24%), здоровье и жизнь - как свои, так и близких (21%), общую удовлетворенность жизнью (20%), хорошую работу (19%), наличие детей (16%), хорошее материальное состояние (13%). Чуть реже к причинам своего счастья респонденты причисляли наличие жилищных условий (8%), неодиночество (8%), благополучие в личной жизни (6%). Также участники опроса назвали причины своего несчастья. Здесь самой популярной причиной оказалось плохое положение дел в стране - ее назвал каждый пятый (20%) из тех, кто считает себя несчастливым человеком. Также среди распространенных причин - нехватка материальных средств (19%), некачественная и дорогая медицинская помощь (9%), а также ситуации, связанные со спецоперацией России на Украине (8%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 марта 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми
Опрос ВЦИОМ: 82 процента россиян чувствуют себя счастливыми
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Большинство россиян (82%) чувствуют себя счастливыми, почти четверть (24%) связывают это с тем, что у них есть семья, показал опрос
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство участников опроса (82%) заявили, что чувствуют себя счастливыми: 35% заявили, что они определенно счастливы, 47% - что они скорее счастливы. Женщины оказываются счастливыми чаще, чем мужчины - 85% против 77%. Определенно несчастливыми себя чувствуют 5% опрошенных, скорее несчастливыми - 9%.
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По словам 42% респондентов, среди их знакомых больше счастливых людей, чем несчастливых, еще 36% считают, что среди их знакомых одинаковое количество тех и других, 14% думают, что несчастливых все-таки больше.
Среди причин счастья опрошенные назвали наличие семьи (24%), здоровье и жизнь - как свои, так и близких (21%), общую удовлетворенность жизнью (20%), хорошую работу (19%), наличие детей (16%), хорошее материальное состояние (13%). Чуть реже к причинам своего счастья респонденты причисляли наличие жилищных условий (8%), неодиночество (8%), благополучие в личной жизни (6%).
Также участники опроса назвали причины своего несчастья. Здесь самой популярной причиной оказалось плохое положение дел в стране - ее назвал каждый пятый (20%) из тех, кто считает себя несчастливым человеком. Также среди распространенных причин - нехватка материальных средств (19%), некачественная и дорогая медицинская помощь (9%), а также ситуации, связанные со спецоперацией России на Украине (8%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 марта 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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