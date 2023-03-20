https://ria.ru/20230320/schaste-1859052008.html

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми - РИА Новости, 20.03.2023

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми

Большинство россиян (82%) чувствуют себя счастливыми, почти четверть (24%) связывают это с тем, что у них есть семья, показал опрос Всероссийского центра... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:53

2023-03-20T10:53

2023-03-20T10:53

общество

россия

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853750705_0:131:3407:2047_1920x0_80_0_0_a7d8d73474b5db0779a5461a12182543.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Большинство россиян (82%) чувствуют себя счастливыми, почти четверть (24%) связывают это с тем, что у них есть семья, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство участников опроса (82%) заявили, что чувствуют себя счастливыми: 35% заявили, что они определенно счастливы, 47% - что они скорее счастливы. Женщины оказываются счастливыми чаще, чем мужчины - 85% против 77%. Определенно несчастливыми себя чувствуют 5% опрошенных, скорее несчастливыми - 9%. По словам 42% респондентов, среди их знакомых больше счастливых людей, чем несчастливых, еще 36% считают, что среди их знакомых одинаковое количество тех и других, 14% думают, что несчастливых все-таки больше. Среди причин счастья опрошенные назвали наличие семьи (24%), здоровье и жизнь - как свои, так и близких (21%), общую удовлетворенность жизнью (20%), хорошую работу (19%), наличие детей (16%), хорошее материальное состояние (13%). Чуть реже к причинам своего счастья респонденты причисляли наличие жилищных условий (8%), неодиночество (8%), благополучие в личной жизни (6%). Также участники опроса назвали причины своего несчастья. Здесь самой популярной причиной оказалось плохое положение дел в стране - ее назвал каждый пятый (20%) из тех, кто считает себя несчастливым человеком. Также среди распространенных причин - нехватка материальных средств (19%), некачественная и дорогая медицинская помощь (9%), а также ситуации, связанные со спецоперацией России на Украине (8%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 марта 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://radiosputnik.ria.ru/20230318/sigal-1858841682.html

https://ria.ru/20230207/zarplata-1850169080.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вциом