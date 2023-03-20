https://ria.ru/20230320/sammit-1859071996.html

Кремль интенсивно готовится к саммиту Россия-Африка, заявил Песков

Кремль интенсивно готовится к саммиту Россия-Африка, заявил Песков - РИА Новости, 20.03.2023

Кремль интенсивно готовится к саммиту Россия-Африка, заявил Песков

Подготовка к саммиту Россия-Африка интенсивно ведется, он запланирован на июль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:17

2023-03-20T12:17

2023-03-20T12:18

россия

африка

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

дмитрий песков

дом союзов

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Подготовка к саммиту Россия-Африка интенсивно ведется, он запланирован на июль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Президент будет (в понедельник- ред.) в колонном зале Дома союзов на Большой Дмитровке, где он выступит на второй международной парламентской конференции "Россия-Африка". Это чрезвычайно важное международное мероприятие в контексте развития и совершенствования всего комплекса отношений между Россией и африканскими странами и объединениями, а также в контексте подготовки запланированного на июль-месяц текущего года саммита Россия-Африка", - сказал Песков.Он добавил, что подготовка к саммиту "сейчас ведется достаточно интенсивно".

https://ria.ru/20230319/afrika-1858970606.html

россия

африка

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россия, африка, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий песков, дом союзов