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Кремль интенсивно готовится к саммиту Россия-Африка, заявил Песков - РИА Новости, 20.03.2023
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12:17 20.03.2023 (обновлено: 12:18 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/sammit-1859071996.html
Кремль интенсивно готовится к саммиту Россия-Африка, заявил Песков
Кремль интенсивно готовится к саммиту Россия-Африка, заявил Песков - РИА Новости, 20.03.2023
Кремль интенсивно готовится к саммиту Россия-Африка, заявил Песков
Подготовка к саммиту Россия-Африка интенсивно ведется, он запланирован на июль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:17
2023-03-20T12:18
россия
африка
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
дмитрий песков
дом союзов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Подготовка к саммиту Россия-Африка интенсивно ведется, он запланирован на июль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Президент будет (в понедельник- ред.) в колонном зале Дома союзов на Большой Дмитровке, где он выступит на второй международной парламентской конференции "Россия-Африка". Это чрезвычайно важное международное мероприятие в контексте развития и совершенствования всего комплекса отношений между Россией и африканскими странами и объединениями, а также в контексте подготовки запланированного на июль-месяц текущего года саммита Россия-Африка", - сказал Песков.Он добавил, что подготовка к саммиту "сейчас ведется достаточно интенсивно".
https://ria.ru/20230319/afrika-1858970606.html
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россия, африка, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий песков, дом союзов
Россия, Африка, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Дмитрий Песков, Дом союзов
Кремль интенсивно готовится к саммиту Россия-Африка, заявил Песков

Песков: подготовка к саммиту Россия-Африка интенсивно ведется, он запланирован на июль

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на Московский кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Подготовка к саммиту Россия-Африка интенсивно ведется, он запланирован на июль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Президент будет (в понедельник- ред.) в колонном зале Дома союзов на Большой Дмитровке, где он выступит на второй международной парламентской конференции "Россия-Африка". Это чрезвычайно важное международное мероприятие в контексте развития и совершенствования всего комплекса отношений между Россией и африканскими странами и объединениями, а также в контексте подготовки запланированного на июль-месяц текущего года саммита Россия-Африка", - сказал Песков.
Он добавил, что подготовка к саммиту "сейчас ведется достаточно интенсивно".
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РоссияАфрикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Дмитрий ПесковДом союзов
 
 
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