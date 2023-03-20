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Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду - РИА Новости, 24.03.2023
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16:49 20.03.2023 (обновлено: 15:49 24.03.2023)
https://ria.ru/20230320/rybalka-1860427272.html
Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду
Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду - РИА Новости, 24.03.2023
Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду
С наступлением оттепели лед становится рыхлым и пористым, рыбалка на нем может стать причиной несчастного случая, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-20T16:49
2023-03-24T15:49
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. С наступлением оттепели лед становится рыхлым и пористым, рыбалка на нем может стать причиной несчастного случая, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "С наступлением оттепели лёд становится рыхлым и пористым. Выход на него может стать причиной несчастного случая... В поисках рыбного места можно не заметить промоины и оказаться подо льдом – практически каждый год спасатели вызволяют из полыньи желающих продлить сезон зимней рыбалки", - говорится в сообщении комплекса. Добавляется, что спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы столицы, беседуют с отдыхающими. Под особым контролем – места выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУдилища на льду
Удилища на льду - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Удилища на льду. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. С наступлением оттепели лед становится рыхлым и пористым, рыбалка на нем может стать причиной несчастного случая, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"С наступлением оттепели лёд становится рыхлым и пористым. Выход на него может стать причиной несчастного случая... В поисках рыбного места можно не заметить промоины и оказаться подо льдом – практически каждый год спасатели вызволяют из полыньи желающих продлить сезон зимней рыбалки", - говорится в сообщении комплекса.
Добавляется, что спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы столицы, беседуют с отдыхающими. Под особым контролем – места выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Скользкая ситуация. Спасатели рассказали, чем опасны водоемы города весной
20 марта, 09:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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