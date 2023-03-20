https://ria.ru/20230320/rybalka-1860427272.html

Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду

Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду - РИА Новости, 24.03.2023

Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду

С наступлением оттепели лед становится рыхлым и пористым, рыбалка на нем может стать причиной несчастного случая, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-20T16:49

2023-03-20T16:49

2023-03-24T15:49

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. С наступлением оттепели лед становится рыхлым и пористым, рыбалка на нем может стать причиной несчастного случая, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "С наступлением оттепели лёд становится рыхлым и пористым. Выход на него может стать причиной несчастного случая... В поисках рыбного места можно не заметить промоины и оказаться подо льдом – практически каждый год спасатели вызволяют из полыньи желающих продлить сезон зимней рыбалки", - говорится в сообщении комплекса. Добавляется, что спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы столицы, беседуют с отдыхающими. Под особым контролем – места выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.

https://ria.ru/20230320/spasateli-1858563681.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва