https://ria.ru/20230320/rybalka-1860427272.html
Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду
Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду - РИА Новости, 24.03.2023
Москвичей предупредили об опасности рыбалки на весеннем льду
С наступлением оттепели лед становится рыхлым и пористым, рыбалка на нем может стать причиной несчастного случая, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-20T16:49
2023-03-20T16:49
2023-03-24T15:49
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. С наступлением оттепели лед становится рыхлым и пористым, рыбалка на нем может стать причиной несчастного случая, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "С наступлением оттепели лёд становится рыхлым и пористым. Выход на него может стать причиной несчастного случая... В поисках рыбного места можно не заметить промоины и оказаться подо льдом – практически каждый год спасатели вызволяют из полыньи желающих продлить сезон зимней рыбалки", - говорится в сообщении комплекса. Добавляется, что спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы столицы, беседуют с отдыхающими. Под особым контролем – места выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.
https://ria.ru/20230320/spasateli-1858563681.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва