https://ria.ru/20230320/rossiya-1859031673.html

ВС России с берега Каховского водохранилища призвали противника сдаться

ВС России с берега Каховского водохранилища призвали противника сдаться - РИА Новости, 20.03.2023

ВС России с берега Каховского водохранилища призвали противника сдаться

Бойцы подразделений Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища впервые с начала специальной военной операции обратились к противнику с призывом... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:03

2023-03-20T09:03

2023-03-20T09:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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вооруженные силы украины

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 мар – РИА Новости. Бойцы подразделений Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища впервые с начала специальной военной операции обратились к противнику с призывом прекратить боевые действия, при помощи звуковой аппаратуры, передает корреспондент РИА Новости. Звуковая аппаратура была установлена в самой узкой части Каховского водохранилища. Текст призыва был записан на четырех языках - украинском, польском, французском и английском. С первыми лучами солнца женский голос из колонок рассказал украинским солдатам о реальном отношении киевского правительства к ним и о том, что единственные, кто их ценит, - это родные и близкие. В конце звуковой дорожки прозвучал призыв сложить оружие и ехать домой. Как рассказали РИА Новости бойцы ВС РФ, которые в этот момент наблюдали за позициями врага на противоположном берегу, в окопах украинских силовиков наблюдалось движение, и солдаты уверены, что послание было услышано.

https://ria.ru/20230319/zaporozhe-1858889760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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