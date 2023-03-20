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ВС России с берега Каховского водохранилища призвали противника сдаться - РИА Новости, 20.03.2023
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09:03 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/rossiya-1859031673.html
ВС России с берега Каховского водохранилища призвали противника сдаться
ВС России с берега Каховского водохранилища призвали противника сдаться - РИА Новости, 20.03.2023
ВС России с берега Каховского водохранилища призвали противника сдаться
Бойцы подразделений Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища впервые с начала специальной военной операции обратились к противнику с призывом... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:03
2023-03-20T09:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 мар – РИА Новости. Бойцы подразделений Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища впервые с начала специальной военной операции обратились к противнику с призывом прекратить боевые действия, при помощи звуковой аппаратуры, передает корреспондент РИА Новости. Звуковая аппаратура была установлена в самой узкой части Каховского водохранилища. Текст призыва был записан на четырех языках - украинском, польском, французском и английском. С первыми лучами солнца женский голос из колонок рассказал украинским солдатам о реальном отношении киевского правительства к ним и о том, что единственные, кто их ценит, - это родные и близкие. В конце звуковой дорожки прозвучал призыв сложить оружие и ехать домой. Как рассказали РИА Новости бойцы ВС РФ, которые в этот момент наблюдали за позициями врага на противоположном берегу, в окопах украинских силовиков наблюдалось движение, и солдаты уверены, что послание было услышано.
https://ria.ru/20230319/zaporozhe-1858889760.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России с берега Каховского водохранилища призвали противника сдаться

ВС России с берега Каховского водохранилища на четырех языках призвали противника сдаться

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 мар – РИА Новости. Бойцы подразделений Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища впервые с начала специальной военной операции обратились к противнику с призывом прекратить боевые действия, при помощи звуковой аппаратуры, передает корреспондент РИА Новости.
Звуковая аппаратура была установлена в самой узкой части Каховского водохранилища. Текст призыва был записан на четырех языках - украинском, польском, французском и английском.
С первыми лучами солнца женский голос из колонок рассказал украинским солдатам о реальном отношении киевского правительства к ним и о том, что единственные, кто их ценит, - это родные и близкие. В конце звуковой дорожки прозвучал призыв сложить оружие и ехать домой.
Как рассказали РИА Новости бойцы ВС РФ, которые в этот момент наблюдали за позициями врага на противоположном берегу, в окопах украинских силовиков наблюдалось движение, и солдаты уверены, что послание было услышано.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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