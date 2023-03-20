https://ria.ru/20230320/resheniya-1859007355.html

Председатель КНР прокомментировал украинский кризис

Председатель КНР прокомментировал украинский кризис - РИА Новости, 20.03.2023

Председатель КНР прокомментировал украинский кризис

Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты", говоря об украинском кризисе, заявил, что сложные проблемы не имеют... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:15

2023-03-20T01:15

2023-03-20T01:16

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китай

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си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты", говоря об украинском кризисе, заявил, что сложные проблемы не имеют простых решений, но выход найдется при условии равноправного диалога. "Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

китай

россия

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Максим Горбачев

в мире, китай, россия, си цзиньпин