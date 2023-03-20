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Председатель КНР прокомментировал украинский кризис - РИА Новости, 20.03.2023
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01:15 20.03.2023 (обновлено: 01:16 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/resheniya-1859007355.html
Председатель КНР прокомментировал украинский кризис
Председатель КНР прокомментировал украинский кризис - РИА Новости, 20.03.2023
Председатель КНР прокомментировал украинский кризис
Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты", говоря об украинском кризисе, заявил, что сложные проблемы не имеют... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:15
2023-03-20T01:16
в мире
китай
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты", говоря об украинском кризисе, заявил, что сложные проблемы не имеют простых решений, но выход найдется при условии равноправного диалога. "Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин
Председатель КНР прокомментировал украинский кризис

Си Цзиньпин: выход из украинского кризиса найдется при условии равноправного диалога

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты", говоря об украинском кризисе, заявил, что сложные проблемы не имеют простых решений, но выход найдется при условии равноправного диалога.
"Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - написал Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
00:00
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
 
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