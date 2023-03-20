https://ria.ru/20230320/razvitie-1859008299.html

Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений

Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений

Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:21

2023-03-20T01:21

2023-03-20T01:21

китай

россия

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". По его словам, Китай и Россия – крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. "Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии", - подчеркнул китайский лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, россия, си цзиньпин, в мире