https://ria.ru/20230320/razvitie-1859008299.html
Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений
Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений
Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:21
2023-03-20T01:21
2023-03-20T01:21
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си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". По его словам, Китай и Россия – крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. "Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии", - подчеркнул китайский лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений
Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая развиваются на мощном внутреннем драйвере
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье
для РИА Новости и "Российской газеты".
«
"Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере. В течение 10 лет двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем азимутам и уверенными шагами вступает в новую эпоху", - написал Си Цзиньпин.
По его словам, Китай и Россия – крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН.
"Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии", - подчеркнул китайский лидер.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию