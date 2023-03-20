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Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений - РИА Новости, 20.03.2023
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Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений
Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений
Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:21
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китай
россия
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". По его словам, Китай и Россия – крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. "Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии", - подчеркнул китайский лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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китай, россия, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений

Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая развиваются на мощном внутреннем драйвере

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Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
«
"Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере. В течение 10 лет двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем азимутам и уверенными шагами вступает в новую эпоху", - написал Си Цзиньпин.
По его словам, Китай и Россия – крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН.
"Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии", - подчеркнул китайский лидер.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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