Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 20.03.2023 (обновлено: 14:03 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/raskryvaemost-1859117289.html
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений - РИА Новости, 20.03.2023
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений
Раскрываемость преступлений удалось повысить в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:57
2023-03-20T14:03
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Раскрываемость преступлений удалось повысить в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин."Статистика показывает, что в 2022 году удалось улучшить целый ряд важных показателей. Так, повысилась раскрываемость преступлений, об этой проблеме мы говорили неоднократно, и важно, что определенная позитивная тенденция здесь безусловно наметилась", - сказал Путин на коллегии МВД.
https://ria.ru/20230318/prestupleniya-1858776432.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений

Путин на коллегии МВД отметил, что удалось повысить раскрываемость преступлений

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Раскрываемость преступлений удалось повысить в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин.
"Статистика показывает, что в 2022 году удалось улучшить целый ряд важных показателей. Так, повысилась раскрываемость преступлений, об этой проблеме мы говорили неоднократно, и важно, что определенная позитивная тенденция здесь безусловно наметилась", - сказал Путин на коллегии МВД.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В России уменьшили срок давности по экономическим преступлениям
18 марта, 12:36
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала