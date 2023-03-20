https://ria.ru/20230320/raskryvaemost-1859117289.html
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений - РИА Новости, 20.03.2023
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений
Раскрываемость преступлений удалось повысить в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:57
2023-03-20T13:57
2023-03-20T14:03
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Раскрываемость преступлений удалось повысить в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин."Статистика показывает, что в 2022 году удалось улучшить целый ряд важных показателей. Так, повысилась раскрываемость преступлений, об этой проблеме мы говорили неоднократно, и важно, что определенная позитивная тенденция здесь безусловно наметилась", - сказал Путин на коллегии МВД.
https://ria.ru/20230318/prestupleniya-1858776432.html
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россия, владимир путин
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений
Путин на коллегии МВД отметил, что удалось повысить раскрываемость преступлений
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Раскрываемость преступлений удалось повысить в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин.
"Статистика показывает, что в 2022 году удалось улучшить целый ряд важных показателей. Так, повысилась раскрываемость преступлений, об этой проблеме мы говорили неоднократно, и важно, что определенная позитивная тенденция здесь безусловно наметилась", - сказал Путин на коллегии МВД.
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