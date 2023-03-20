https://ria.ru/20230320/ranenyy-1859326719.html
Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти
Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти - РИА Новости, 21.03.2023
Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти
Жизнь раненного в результате атаки беспилотников на Джанкой мужчины вне опасности, в городе повреждено несколько объектов и электросети, сообщил глава... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-20T23:54
2023-03-20T23:54
2023-03-21T00:02
джанкой
сергей аксенов (политик)
олег крючков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Жизнь раненного в результате атаки беспилотников на Джанкой мужчины вне опасности, в городе повреждено несколько объектов и электросети, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.ПВО отработала вечером в понедельник в районе Джанкоя, ранен один человек, последствия оцениваются, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов."Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой - возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше", - приводит слова главы администрации Джанкоя Игоря Ивина советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.По его информации, в этом же районе с осколочным ранением доставлен в больницу мужчина 33 лет. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, он госпитализирован.Обломки БПЛА обнаружены на двух улицах, сообщил Ивин.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
https://ria.ru/20230319/nato-1858959411.html
джанкой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, сергей аксенов (политик), олег крючков, происшествия
Джанкой, Сергей Аксенов (политик), Олег Крючков, Происшествия
Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти
Глава администрации Ивин: жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает