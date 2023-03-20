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Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти - РИА Новости, 21.03.2023
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23:54 20.03.2023 (обновлено: 00:02 21.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ranenyy-1859326719.html
Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти
Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти - РИА Новости, 21.03.2023
Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти
Жизнь раненного в результате атаки беспилотников на Джанкой мужчины вне опасности, в городе повреждено несколько объектов и электросети, сообщил глава... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-20T23:54
2023-03-21T00:02
джанкой
сергей аксенов (политик)
олег крючков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Жизнь раненного в результате атаки беспилотников на Джанкой мужчины вне опасности, в городе повреждено несколько объектов и электросети, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.ПВО отработала вечером в понедельник в районе Джанкоя, ранен один человек, последствия оцениваются, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов."Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой - возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше", - приводит слова главы администрации Джанкоя Игоря Ивина советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.По его информации, в этом же районе с осколочным ранением доставлен в больницу мужчина 33 лет. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, он госпитализирован.Обломки БПЛА обнаружены на двух улицах, сообщил Ивин.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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джанкой, сергей аксенов (политик), олег крючков, происшествия
Джанкой, Сергей Аксенов (политик), Олег Крючков, Происшествия
Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти

Глава администрации Ивин: жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Жизнь раненного в результате атаки беспилотников на Джанкой мужчины вне опасности, в городе повреждено несколько объектов и электросети, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
ПВО отработала вечером в понедельник в районе Джанкоя, ранен один человек, последствия оцениваются, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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"Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой - возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше", - приводит слова главы администрации Джанкоя Игоря Ивина советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.
По его информации, в этом же районе с осколочным ранением доставлен в больницу мужчина 33 лет. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, он госпитализирован.
Обломки БПЛА обнаружены на двух улицах, сообщил Ивин.
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ДжанкойСергей Аксенов (политик)Олег КрючковПроисшествия
 
 
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