https://ria.ru/20230320/ranenyy-1859326719.html

Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти

Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти - РИА Новости, 21.03.2023

Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти

Жизнь раненного в результате атаки беспилотников на Джанкой мужчины вне опасности, в городе повреждено несколько объектов и электросети, сообщил глава... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-20T23:54

2023-03-20T23:54

2023-03-21T00:02

джанкой

сергей аксенов (политик)

олег крючков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Жизнь раненного в результате атаки беспилотников на Джанкой мужчины вне опасности, в городе повреждено несколько объектов и электросети, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.ПВО отработала вечером в понедельник в районе Джанкоя, ранен один человек, последствия оцениваются, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов."Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой - возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше", - приводит слова главы администрации Джанкоя Игоря Ивина советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.По его информации, в этом же районе с осколочным ранением доставлен в больницу мужчина 33 лет. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, он госпитализирован.Обломки БПЛА обнаружены на двух улицах, сообщил Ивин.

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

https://ria.ru/20230319/nato-1858959411.html

джанкой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джанкой, сергей аксенов (политик), олег крючков, происшествия