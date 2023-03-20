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Собянин посетил раненых из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице Москвы - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/ranenye-1859301650.html
Собянин посетил раненых из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице Москвы
Собянин посетил раненых из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице Москвы - РИА Новости, 20.03.2023
Собянин посетил раненых из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что посетил раненых из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:36
2023-03-20T20:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
сергей собянин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что посетил раненых из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице. "Сегодня побывал в Вороновской больнице. Сейчас там размещены раненые из Луганской и Донецкой областей. Пообщался с ними и медперсоналом. Сделаем все для скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении. Мэр поблагодарил бойцов за их героизм, а также врачей и медсестер за самоотверженную работу. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, сергей собянин, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Общество
Собянин посетил раненых из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице Москвы

Мэр Москвы Собянин посетил раненых из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что посетил раненых из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице.
"Сегодня побывал в Вороновской больнице. Сейчас там размещены раненые из Луганской и Донецкой областей. Пообщался с ними и медперсоналом. Сделаем все для скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Мэр поблагодарил бойцов за их героизм, а также врачей и медсестер за самоотверженную работу.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСергей СобянинВладимир ПутинОбщество
 
 
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