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Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР
Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР
Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, заявила РИА Новости в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:32
2023-03-20T13:32
2023-03-20T15:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, заявила РИА Новости в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова. "Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, у Украины "все новые виды пыток" и информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет. Все это, как утверждает Морозова, "ляжет в одно большое уголовное дело против Украины". "Виновные понесут наказание. Наши ребята молодцы в любом случае. Они держатся. Они не падают духом. Их не сломали", — добавила она. Власти ДНР ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на десять дней и избиений с мусорным пакетом на голове.
https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Украина, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР
Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о применении ВСУ новых пыток к российским военнопленным