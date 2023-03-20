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Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 20.03.2023 (обновлено: 15:16 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/pytki-1859105656.html
Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР
Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР
Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, заявила РИА Новости в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:32
2023-03-20T15:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, заявила РИА Новости в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова. "Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, у Украины "все новые виды пыток" и информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет. Все это, как утверждает Морозова, "ляжет в одно большое уголовное дело против Украины". "Виновные понесут наказание. Наши ребята молодцы в любом случае. Они держатся. Они не падают духом. Их не сломали", — добавила она. Власти ДНР ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на десять дней и избиений с мусорным пакетом на голове.
https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, киев, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Украина, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР

Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о применении ВСУ новых пыток к российским военнопленным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, заявила РИА Новости в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят", — рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, у Украины "все новые виды пыток" и информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет. Все это, как утверждает Морозова, "ляжет в одно большое уголовное дело против Украины".
"Виновные понесут наказание. Наши ребята молодцы в любом случае. Они держатся. Они не падают духом. Их не сломали", — добавила она.
Власти ДНР ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на десять дней и избиений с мусорным пакетом на голове.
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Вчера, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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