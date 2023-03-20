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В Крыму в районе Джанкоя сработала ПВО, есть пострадавшие
В Крыму в районе Джанкоя сработала ПВО, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.03.2023
В Крыму в районе Джанкоя сработала ПВО, есть пострадавшие
В районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны, один человек пострадал, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-20T23:43
2023-03-20T23:43
2023-03-21T00:21
специальная военная операция на украине
происшествия
джанкой
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. В районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны, один человек пострадал, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. Последствия сейчас оцениваются", — написал он.Аксенов добавил, что находится на рабочем месте и координирует работу ведомств. Также, по его словам, ожидаются решения о компенсациях.Как уточнили власти города, угрозы жизни раненого нет, его положили в больницу.
джанкой
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, джанкой, сергей аксенов (политик), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Джанкой, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
В Крыму в районе Джанкоя сработала ПВО, есть пострадавшие
Глава Крыма Аксенов: в районе Джанкоя сработала ПВО, один человек пострадал