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В Крыму в районе Джанкоя сработала ПВО, есть пострадавшие

В Крыму в районе Джанкоя сработала ПВО, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.03.2023

В Крыму в районе Джанкоя сработала ПВО, есть пострадавшие

В районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны, один человек пострадал, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-20T23:43

2023-03-20T23:43

2023-03-21T00:21

специальная военная операция на украине

происшествия

джанкой

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. В районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны, один человек пострадал, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. Последствия сейчас оцениваются", — написал он.Аксенов добавил, что находится на рабочем месте и координирует работу ведомств. Также, по его словам, ожидаются решения о компенсациях.Как уточнили власти города, угрозы жизни раненого нет, его положили в больницу.

джанкой

республика крым

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происшествия, джанкой, сергей аксенов (политик), республика крым