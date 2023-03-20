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Болтон задал неудобный вопрос из-за решения МУС по Путину - РИА Новости, 20.03.2023
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14:48 20.03.2023 (обновлено: 16:11 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/putin-1859147346.html
Болтон задал неудобный вопрос из-за решения МУС по Путину
Болтон задал неудобный вопрос из-за решения МУС по Путину - РИА Новости, 20.03.2023
Болтон задал неудобный вопрос из-за решения МУС по Путину
Бывший советник президента США Джон Болтон в эфире телеканала Sky News раскритиковал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:48
2023-03-20T16:11
в мире
владимир путин
джон болтон
сша
украина
международный уголовный суд
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший советник президента США Джон Болтон в эфире телеканала Sky News раскритиковал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского лидера Владимира Путина, так как увидел в этом угрозу для дипломатического решения кризиса на Украине."Если вы хотите, чтобы переговоры состоялись, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина сделает это более или менее вероятным?" — задался он вопросом.По мнению Болтона, Международный уголовный суд — это очень опасный институт."Я считаю, и так было на протяжении многих лет, что МУС в основе своей нелегитимен. Это не то, с чем США должны сотрудничать. МУС нелегитимен, потому что это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для ее сдерживания", — пояснил экс-советник. На прошлой неделе досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса об аресте неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права. Следственный комитет возбудил против прокурора и судей МУС уголовное дело.
https://ria.ru/20230320/putin-1859077354.html
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в мире, владимир путин, джон болтон, сша, украина, международный уголовный суд
В мире, Владимир Путин, Джон Болтон, США, Украина, Международный уголовный суд
Болтон задал неудобный вопрос из-за решения МУС по Путину

Экс-советник президента США Болтон назвал решение МУС об аресте Путина нелегитимным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Джон Болтон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший советник президента США Джон Болтон в эфире телеканала Sky News раскритиковал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского лидера Владимира Путина, так как увидел в этом угрозу для дипломатического решения кризиса на Украине.
"Если вы хотите, чтобы переговоры состоялись, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина сделает это более или менее вероятным?" — задался он вопросом.
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По мнению Болтона, Международный уголовный суд — это очень опасный институт.
"Я считаю, и так было на протяжении многих лет, что МУС в основе своей нелегитимен. Это не то, с чем США должны сотрудничать. МУС нелегитимен, потому что это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для ее сдерживания", — пояснил экс-советник.
На прошлой неделе досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса об аресте неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права. Следственный комитет возбудил против прокурора и судей МУС уголовное дело.
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