Болтон задал неудобный вопрос из-за решения МУС по Путину
Экс-советник президента США Болтон назвал решение МУС об аресте Путина нелегитимным
Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший советник президента США Джон Болтон в эфире телеканала Sky News раскритиковал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского лидера Владимира Путина, так как увидел в этом угрозу для дипломатического решения кризиса на Украине.
"Если вы хотите, чтобы переговоры состоялись, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина сделает это более или менее вероятным?" — задался он вопросом.
По мнению Болтона, Международный уголовный суд — это очень опасный институт.
"Я считаю, и так было на протяжении многих лет, что МУС в основе своей нелегитимен. Это не то, с чем США должны сотрудничать. МУС нелегитимен, потому что это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для ее сдерживания", — пояснил экс-советник.
На прошлой неделе досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса об аресте неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права. Следственный комитет возбудил против прокурора и судей МУС уголовное дело.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса об аресте неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права. Следственный комитет возбудил против прокурора и судей МУС уголовное дело.