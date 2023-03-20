https://ria.ru/20230320/putin-1859147346.html

Болтон задал неудобный вопрос из-за решения МУС по Путину

Болтон задал неудобный вопрос из-за решения МУС по Путину - РИА Новости, 20.03.2023

Болтон задал неудобный вопрос из-за решения МУС по Путину

Бывший советник президента США Джон Болтон в эфире телеканала Sky News раскритиковал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:48

2023-03-20T14:48

2023-03-20T16:11

в мире

владимир путин

джон болтон

сша

украина

международный уголовный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_a68511be1e106d6dda937cfbcd3ee260.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший советник президента США Джон Болтон в эфире телеканала Sky News раскритиковал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского лидера Владимира Путина, так как увидел в этом угрозу для дипломатического решения кризиса на Украине."Если вы хотите, чтобы переговоры состоялись, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина сделает это более или менее вероятным?" — задался он вопросом.По мнению Болтона, Международный уголовный суд — это очень опасный институт."Я считаю, и так было на протяжении многих лет, что МУС в основе своей нелегитимен. Это не то, с чем США должны сотрудничать. МУС нелегитимен, потому что это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для ее сдерживания", — пояснил экс-советник. На прошлой неделе досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса об аресте неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права. Следственный комитет возбудил против прокурора и судей МУС уголовное дело.

https://ria.ru/20230320/putin-1859077354.html

https://ria.ru/20230320/putin-1859032685.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, джон болтон, сша, украина, международный уголовный суд