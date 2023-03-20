https://ria.ru/20230320/putin-1859117026.html

Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным

Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным - РИА Новости, 20.03.2023

Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным

В ДНР ждали и были уверены, что президент России Владимир Путин посетит республику, но его визит все равно стал неожиданным, признался врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:57

2023-03-20T13:57

2023-03-20T13:57

специальная военная операция на украине

политика

мариуполь

донецкая народная республика

россия

владимир путин

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В ДНР ждали и были уверены, что президент России Владимир Путин посетит республику, но его визит все равно стал неожиданным, признался врио главы ДНР Денис Пушилин. "Безусловно, мы ждали и были уверены, что наш президент посетит Донецкую Народную Республику. Ожидали мы этого с 2014 года в буквальном смысле слова. Но то, что это стало неожиданным, я уверен, для всех понятно почему - это и вопросы обстоятельств, и безопасности", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что для жителей республики визит президента стал радостным событием и вызывает гордость. Накануне Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Сопровождал президент вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230320/mariupol-1859064199.html

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Кирилл Волков

политика, мариуполь, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, ситуация в днр и лнр