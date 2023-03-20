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Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/putin-1859117026.html
Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным
Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным - РИА Новости, 20.03.2023
Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным
В ДНР ждали и были уверены, что президент России Владимир Путин посетит республику, но его визит все равно стал неожиданным, признался врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:57
2023-03-20T13:57
специальная военная операция на украине
политика
мариуполь
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В ДНР ждали и были уверены, что президент России Владимир Путин посетит республику, но его визит все равно стал неожиданным, признался врио главы ДНР Денис Пушилин. "Безусловно, мы ждали и были уверены, что наш президент посетит Донецкую Народную Республику. Ожидали мы этого с 2014 года в буквальном смысле слова. Но то, что это стало неожиданным, я уверен, для всех понятно почему - это и вопросы обстоятельств, и безопасности", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что для жителей республики визит президента стал радостным событием и вызывает гордость. Накануне Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Сопровождал президент вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230320/mariupol-1859064199.html
мариуполь
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политика, мариуполь, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным

Пушилин: в ДНР ждали визита Путина, но его приезд в Мариуполь все равно стал сюрпризом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В ДНР ждали и были уверены, что президент России Владимир Путин посетит республику, но его визит все равно стал неожиданным, признался врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Безусловно, мы ждали и были уверены, что наш президент посетит Донецкую Народную Республику. Ожидали мы этого с 2014 года в буквальном смысле слова. Но то, что это стало неожиданным, я уверен, для всех понятно почему - это и вопросы обстоятельств, и безопасности", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что для жителей республики визит президента стал радостным событием и вызывает гордость.
Накануне Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Сопровождал президент вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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