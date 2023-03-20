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Евросоюз отреагировал на решение МУС об "ордере на арест Путина" - РИА Новости, 20.03.2023
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12:37 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/putin-1859077354.html
Евросоюз отреагировал на решение МУС об "ордере на арест Путина"
Евросоюз отреагировал на решение МУС об "ордере на арест Путина" - РИА Новости, 20.03.2023
Евросоюз отреагировал на решение МУС об "ордере на арест Путина"
В Евросоюзе поддержали решение Международного уголовного суда выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина, говорится в заявлении Европейской... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:37
2023-03-20T12:37
в мире
россия
владимир путин
международный уголовный суд
евросоюз
украина
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Евросоюзе поддержали решение Международного уголовного суда выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. "ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров… ЕС также выражает свою поддержку расследованиям прокурора Международного уголовного суда на Украине и призывает к всестороннему сотрудничеству государств-участников", — утверждается в публикации. Ранее досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса об аресте неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.
https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html
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в мире, россия, владимир путин, международный уголовный суд, евросоюз, украина
В мире, Россия, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Евросоюз, Украина
Евросоюз отреагировал на решение МУС об "ордере на арест Путина"

В Евросоюзе поддержали решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Евросоюзе поддержали решение Международного уголовного суда выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров… ЕС также выражает свою поддержку расследованиям прокурора Международного уголовного суда на Украине и призывает к всестороннему сотрудничеству государств-участников", — утверждается в публикации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест
Вчера, 12:27
Ранее досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса об аресте неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Медведев предупредил о последствиях решения МУС об "аресте" Путина
Вчера, 08:17
 
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