https://ria.ru/20230320/putin-1859077354.html

Евросоюз отреагировал на решение МУС об "ордере на арест Путина"

Евросоюз отреагировал на решение МУС об "ордере на арест Путина" - РИА Новости, 20.03.2023

Евросоюз отреагировал на решение МУС об "ордере на арест Путина"

В Евросоюзе поддержали решение Международного уголовного суда выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина, говорится в заявлении Европейской... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:37

2023-03-20T12:37

2023-03-20T12:37

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россия

владимир путин

международный уголовный суд

евросоюз

украина

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Евросоюзе поддержали решение Международного уголовного суда выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. "ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров… ЕС также выражает свою поддержку расследованиям прокурора Международного уголовного суда на Украине и призывает к всестороннему сотрудничеству государств-участников", — утверждается в публикации. Ранее досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса об аресте неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.

https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html

https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html

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в мире, россия, владимир путин, международный уголовный суд, евросоюз, украина