Евросоюз отреагировал на решение МУС об "ордере на арест Путина"
В Евросоюзе поддержали решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Евросоюзе поддержали решение Международного уголовного суда выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.
"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров… ЕС также выражает свою поддержку расследованиям прокурора Международного уголовного суда на Украине и призывает к всестороннему сотрудничеству государств-участников", — утверждается в публикации.
"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров… ЕС также выражает свою поддержку расследованиям прокурора Международного уголовного суда на Украине и призывает к всестороннему сотрудничеству государств-участников", — утверждается в публикации.
Ранее досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса об аресте неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.