https://ria.ru/20230320/protest-1859314790.html
В Париже начались стычки демонстрантов и полиции
В Париже начались стычки демонстрантов и полиции - РИА Новости, 21.03.2023
В Париже начались стычки демонстрантов и полиции
В Париже начались столкновения демонстрантов и полиции на акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-20T21:53
2023-03-20T21:53
2023-03-21T00:06
в мире
париж
франция
марин ле пен
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859316153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b03928294ff54c857c07b2c540885eca.jpg
ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. В Париже начались столкновения демонстрантов и полиции на акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости.Сотни манифестантов вышли на площадь Вобан в ожидании итогов голосования в Национальном собрании Франции по двум вотумам недоверия правительству из-за проведения пенсионной реформы.Акция проходила мирно до тех пор, пока не объявили результаты.Митингующие начали поджигать мусорные баки, забрасывать полицейских петардами и бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и стали оттеснять протестующих.По информации канала BFMTV, полиция задержала 70 человек.В понедельник днем в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). "За" проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против. Тем не менее вотум был отклонен, поскольку не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен.На минувшей неделе премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859131060.html
https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859028576.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859316153_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e637b11d196cf53a0c860a6753eae86.jpg
Столкновение демонстрантов и полиции во время акции протеста в Париже
Столкновение демонстрантов и полиции во время акции протеста в Париже
2023-03-20T21:53
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, марин ле пен, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Марин Ле Пен, Элизабет Борн
В Париже начались стычки демонстрантов и полиции
В Париже начались стычки митингующих и полиции на акции протеста из-за пенсионной реформы
ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. В Париже начались столкновения демонстрантов и полиции на акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни манифестантов вышли на площадь Вобан в ожидании итогов голосования в Национальном собрании Франции
по двум вотумам недоверия правительству из-за проведения пенсионной реформы.
"Продавили силой". Во Франции набирает обороты кризис власти
Акция проходила мирно до тех пор, пока не объявили результаты.
Митингующие начали поджигать мусорные баки, забрасывать полицейских петардами и бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и стали оттеснять протестующих.
По информации канала BFMTV, полиция задержала 70 человек.
В понедельник днем в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). "За" проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против. Тем не менее вотум был отклонен, поскольку не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов.
За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен
проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен.
Большинство французов выступили за отставку правительства, показал опрос
На минувшей неделе премьер-министр республики Элизабет Борн
воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".
Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций.
Москалькова призвала дать оценку жестокости полиции Франции к протестующим