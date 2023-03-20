https://ria.ru/20230320/protest-1859314790.html

В Париже начались стычки демонстрантов и полиции

В Париже начались стычки демонстрантов и полиции - РИА Новости, 21.03.2023

В Париже начались стычки демонстрантов и полиции

В Париже начались столкновения демонстрантов и полиции на акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-20T21:53

2023-03-20T21:53

2023-03-21T00:06

в мире

париж

франция

марин ле пен

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859316153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b03928294ff54c857c07b2c540885eca.jpg

ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. В Париже начались столкновения демонстрантов и полиции на акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости.Сотни манифестантов вышли на площадь Вобан в ожидании итогов голосования в Национальном собрании Франции по двум вотумам недоверия правительству из-за проведения пенсионной реформы.Акция проходила мирно до тех пор, пока не объявили результаты.Митингующие начали поджигать мусорные баки, забрасывать полицейских петардами и бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и стали оттеснять протестующих.По информации канала BFMTV, полиция задержала 70 человек.В понедельник днем в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). "За" проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против. Тем не менее вотум был отклонен, поскольку не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен.На минувшей неделе премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций.

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859131060.html

https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859028576.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновение демонстрантов и полиции во время акции протеста в Париже Столкновение демонстрантов и полиции во время акции протеста в Париже 2023-03-20T21:53 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, марин ле пен, элизабет борн