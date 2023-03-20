Рейтинг@Mail.ru
В Париже начались стычки демонстрантов и полиции - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 20.03.2023 (обновлено: 00:06 21.03.2023)
https://ria.ru/20230320/protest-1859314790.html
В Париже начались стычки демонстрантов и полиции
В Париже начались стычки демонстрантов и полиции - РИА Новости, 21.03.2023
В Париже начались стычки демонстрантов и полиции
В Париже начались столкновения демонстрантов и полиции на акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-20T21:53
2023-03-21T00:06
в мире
париж
франция
марин ле пен
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859316153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b03928294ff54c857c07b2c540885eca.jpg
ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. В Париже начались столкновения демонстрантов и полиции на акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости.Сотни манифестантов вышли на площадь Вобан в ожидании итогов голосования в Национальном собрании Франции по двум вотумам недоверия правительству из-за проведения пенсионной реформы.Акция проходила мирно до тех пор, пока не объявили результаты.Митингующие начали поджигать мусорные баки, забрасывать полицейских петардами и бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и стали оттеснять протестующих.По информации канала BFMTV, полиция задержала 70 человек.В понедельник днем в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). "За" проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против. Тем не менее вотум был отклонен, поскольку не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен.На минувшей неделе премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859131060.html
https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859028576.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Столкновение демонстрантов и полиции во время акции протеста в Париже
Столкновение демонстрантов и полиции во время акции протеста в Париже
2023-03-20T21:53
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859316153_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e637b11d196cf53a0c860a6753eae86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, марин ле пен, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Марин Ле Пен, Элизабет Борн
В Париже начались стычки демонстрантов и полиции

В Париже начались стычки митингующих и полиции на акции протеста из-за пенсионной реформы

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. В Париже начались столкновения демонстрантов и полиции на акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни манифестантов вышли на площадь Вобан в ожидании итогов голосования в Национальном собрании Франции по двум вотумам недоверия правительству из-за проведения пенсионной реформы.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
"Продавили силой". Во Франции набирает обороты кризис власти
18 марта, 08:00
Акция проходила мирно до тех пор, пока не объявили результаты.
Митингующие начали поджигать мусорные баки, забрасывать полицейских петардами и бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и стали оттеснять протестующих.
По информации канала BFMTV, полиция задержала 70 человек.
В понедельник днем в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). "За" проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против. Тем не менее вотум был отклонен, поскольку не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов.
За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен.
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Большинство французов выступили за отставку правительства, показал опрос
Вчера, 14:23
На минувшей неделе премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".
Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций.
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Москалькова призвала дать оценку жестокости полиции Франции к протестующим
Вчера, 08:31
 
В миреПарижФранцияМарин Ле ПенЭлизабет Борн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала