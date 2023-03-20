https://ria.ru/20230320/prokuror-1859159575.html

СК рассказал, за что возбудил дело против прокурора МУС

СК рассказал, за что возбудил дело против прокурора МУС - РИА Новости, 20.03.2023

СК рассказал, за что возбудил дело против прокурора МУС

В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:07

2023-03-20T15:07

2023-03-20T15:07

россия

мария львова-белова

андрей клишас

международный уголовный суд

следственный комитет россии (ск рф)

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений", - говорится в сообщении. Добавляется, что в действиях судей МУС содержатся признаки "заведомо незаконного заключения под стражу, а также приготовления к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.

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россия, мария львова-белова, андрей клишас, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, политика