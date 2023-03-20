https://ria.ru/20230320/problemy-1859118478.html

Путин призвал в кратчайшие сроки решать проблемы жителей новых регионов

Путин призвал в кратчайшие сроки решать проблемы жителей новых регионов - РИА Новости, 20.03.2023

Путин призвал в кратчайшие сроки решать проблемы жителей новых регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки решать проблемы жителей новых российских регионов. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:59

2023-03-20T13:59

2023-03-20T14:08

владимир путин

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки решать проблемы жителей новых российских регионов."Подчеркну, каждый гражданин, живущий в этих регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – ред.), должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД. Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230316/matkapital-1858368635.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика