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Кабмин увеличил число премий лучшим учителям - РИА Новости, 20.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:53 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/premii-1859065945.html
Кабмин увеличил число премий лучшим учителям
Кабмин увеличил число премий лучшим учителям - РИА Новости, 20.03.2023
Кабмин увеличил число премий лучшим учителям
Правительство России увеличило число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, постановление... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:53
2023-03-20T11:53
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России увеличило число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. "Начиная с 2023 года число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с 1000 до 1250 человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что конкурс проводится на региональном уровне, его победители получают премию в размере 200 тысяч рублей. Комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы. Так, одним из критериев является наличие у них собственных методических разработок. Кроме того, для оценки учителей учитываются результаты и достижения их учеников. Ещё один критерий – адресная работа с различными категориями учащихся, например, с детьми-инвалидами. Уточняется, что участие в конкурсе могут принять учителя, работающие по специальности более трёх лет. Также ежегодно на получение премий претендует около четырех тысяч педагогов со всей страны. Конкурс проводится с 2006 года. Добавляется, что увеличить количество премий для победителей конкурса правительству поручил президент по итогам заседания Государственного совета, где обсуждались задачи регионов в сфере общего образования. В федеральном бюджете 2023–2025 годов на эти цели предусмотрено 250 миллионов рублей ежегодно. Глава государства объявил 2023 год Годом педагога и наставника. В плане его проведения – десятки мероприятий, цели которых – популяризация и повышение престижа педагогических профессий, развитие института наставничества, а также привлечение молодёжи в профильные вузы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование

Кабмин увеличил число премий лучшим учителям

© iStock.com / NikadaУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© iStock.com / Nikada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России увеличило число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
"Начиная с 2023 года число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с 1000 до 1250 человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурс проводится на региональном уровне, его победители получают премию в размере 200 тысяч рублей. Комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы. Так, одним из критериев является наличие у них собственных методических разработок. Кроме того, для оценки учителей учитываются результаты и достижения их учеников. Ещё один критерий – адресная работа с различными категориями учащихся, например, с детьми-инвалидами.
Уточняется, что участие в конкурсе могут принять учителя, работающие по специальности более трёх лет. Также ежегодно на получение премий претендует около четырех тысяч педагогов со всей страны. Конкурс проводится с 2006 года.
Добавляется, что увеличить количество премий для победителей конкурса правительству поручил президент по итогам заседания Государственного совета, где обсуждались задачи регионов в сфере общего образования. В федеральном бюджете 2023–2025 годов на эти цели предусмотрено 250 миллионов рублей ежегодно.
Глава государства объявил 2023 год Годом педагога и наставника. В плане его проведения – десятки мероприятий, цели которых – популяризация и повышение престижа педагогических профессий, развитие института наставничества, а также привлечение молодёжи в профильные вузы.
 
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