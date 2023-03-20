https://ria.ru/20230320/prava-1859127903.html

МВД продлило срок действия прав, истекших в 2022 и 2023 годах

МВД продлило срок действия прав, истекших в 2022 и 2023 годах - РИА Новости, 20.03.2023

МВД продлило срок действия прав, истекших в 2022 и 2023 годах

Срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023-м, автоматически продлен на три года, сказал глава МВД Владимир Колокольцев. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:21

2023-03-20T14:21

2023-03-20T15:33

россия

общество

авто

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023-м, автоматически продлен на три года, сказал глава МВД Владимир Колокольцев."Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года", — сказал министр на расширенной коллегии ведомства.Как отмечается на правительственном информационном портале "Объясняем", это коснется около пяти миллионов удостоверений.При этом если срок действия прав закончился раньше первого января прошлого года, водителю придется оформить новый документ. Кроме того, автопродлению подлежат исключительно национальные удостоверения.

https://ria.ru/20230126/prava-1847658872.html

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Кирилл Волков

россия, общество, авто, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)