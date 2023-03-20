https://ria.ru/20230320/poteri-1859173321.html

"Немыслимо". Американский разведчик уличил Залужного в попытке обмануть США

"Немыслимо". Американский разведчик уличил Залужного в попытке обмануть США - РИА Новости, 20.03.2023

"Немыслимо". Американский разведчик уличил Залужного в попытке обмануть США

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный скрывает от министра обороны США Ллойда Остина реальные потери ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:35

2023-03-20T15:35

2023-03-20T16:04

в мире

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киев

валерий залужный

ллойд остин

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный скрывает от министра обороны США Ллойда Остина реальные потери ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в опубликованном на YouTube интервью журналисту Стефану Гарднеру.По его мнению, если киевские власти раскроют реальную ситуацию на фронте, то Вашингтон может отказаться от их дальнейшей поддержки. Так, многие солдаты ВСУ числятся без вести попавшими, поэтому не попадают в официальные отчеты перед США."Фактически Украина уничтожает собственные войска. Это немыслимо", — подчеркнул офицер.Сейчас украинская армия испытывает острую нехватку людей, поэтому во всей стране мужчин все чаще похищают прямо на улице, среди них также встречаются подростки 14-16 лет. При этом новобранцев отправляют в бой уже после трех дней подготовки, что и объясняет огромные потери ВСУ, обратил внимание Риттер.Российские силы, наоборот, очень хорошо оснащены: у них есть современное оружие, танки, артиллерия и бронежилеты — все, что им необходимо. Кроме того, они проходят соответствующие обучение, подытожил разведчик.

https://ria.ru/20230320/peshka-1859021384.html

https://ria.ru/20230320/donbass-1858379753.html

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в мире, сша, украина, киев, валерий залужный, ллойд остин, скотт риттер, вооруженные силы украины