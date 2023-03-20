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В США назвали объем военной помощи Украине за период работы Байдена - РИА Новости, 20.03.2023
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22:53 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/pomosch-1859321693.html
В США назвали объем военной помощи Украине за период работы Байдена
В США назвали объем военной помощи Украине за период работы Байдена - РИА Новости, 20.03.2023
В США назвали объем военной помощи Украине за период работы Байдена
Объем военной помощи США Украины с начала работы действующей администрации во главе с президентом страны Джо Байденом превысил 33 миллиарда долларов, говорится... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T22:53
2023-03-20T22:53
в мире
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
пентагон
нато
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. Объем военной помощи США Украины с начала работы действующей администрации во главе с президентом страны Джо Байденом превысил 33 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении Пентагона. "Совокупно Соединенные Штаты выделили более чем 33,2 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала администрации Байдена", - указано в тексте заявления. При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года Вашингтон выделил Киеву более чем 32,5 миллиарда долларов. Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом 350 миллионов долларов, куда вошли боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные лодки и другое снаряжение. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, пентагон, нато, энтони блинкен
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО, Энтони Блинкен
В США назвали объем военной помощи Украине за период работы Байдена

Пентагон: объем военной помощи Киеву за время работы Байдена достиг 33 миллиардов долларов

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. Объем военной помощи США Украины с начала работы действующей администрации во главе с президентом страны Джо Байденом превысил 33 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении Пентагона.
"Совокупно Соединенные Штаты выделили более чем 33,2 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала администрации Байдена", - указано в тексте заявления.
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При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года Вашингтон выделил Киеву более чем 32,5 миллиарда долларов.
Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом 350 миллионов долларов, куда вошли боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные лодки и другое снаряжение.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровПентагонНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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