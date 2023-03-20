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США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 20.03.2023 (обновлено: 20:58 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/pomosch-1859268932.html
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2023
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США предоставят Украине очередной пакет военной помощи, следует из заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:13
2023-03-20T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
сергей лавров
россия
энтони блинкен
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США предоставят Украине очередной пакет военной помощи, следует из заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена."Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине объемом 350 миллионов долларов", — говорится в сообщении.В новый пакет войдут боеприпасы для РЗСО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, моторные лодки и другое снаряжение.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859142631.html
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в мире, сша, украина, сергей лавров, россия, энтони блинкен, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Сергей Лавров, Россия, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, НАТО
США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Блинкен: США выделили новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка оружия для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка оружия для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка оружия для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США предоставят Украине очередной пакет военной помощи, следует из заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена.
"Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине объемом 350 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украины уже не было бы без Вашингтона и Варшавы, заявил премьер Польши
Вчера, 14:40
В новый пакет войдут боеприпасы для РЗСО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, моторные лодки и другое снаряжение.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украиной правит вооруженная богема
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаСергей ЛавровРоссияЭнтони БлинкенДмитрий ПесковНАТО
 
 
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