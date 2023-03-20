https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

"Если Украина проиграет". Готова ли Польша к войне с Россией

"Если Украина проиграет". Готова ли Польша к войне с Россией - РИА Новости, 20.03.2023

"Если Украина проиграет". Готова ли Польша к войне с Россией

Заявление польского посла во Франции о решимости Варшавы вступить в прямой вооруженный конфликт с Москвой не получило развития. В дипмиссии уточнили, что слова... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:19

2023-03-20T16:19

2023-03-20T17:12

польша

варшава

украина

алексей пушков

мариуш блащак

нато

вооруженные силы украины

миг-29

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Заявление польского посла во Франции о решимости Варшавы вступить в прямой вооруженный конфликт с Москвой не получило развития. В дипмиссии уточнили, что слова дипломата неверно истолковали. О том, что означают подобные скандалы на фоне растущих военных амбиций Польши, — в материале РИА Новости.Что на уме, то и на языкеПосол Ян Эмерик Росцишевский в интервью французскому новостному каналу LCI комментировал передачу Варшавой Киеву истребителей МиГ-29."Либо Украина сегодня будет защищать свою независимость, а если нет, то мы будем вынуждены присоединиться к этому конфликту, потому что наши фундаментальные ценности, которые являются основой нашей цивилизации, находятся под угрозой, поэтому у нас не будет выбора", — сказал он.Многие расценили это как своего рода объявление войны. В Москве тоже откликнулись."Впервые на языке у официального представителя Польши — то, что у ее руководителей давно на уме. Однако вся "смелость" поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?" — задался вопросом в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.Польское посольство в Париже вскоре выступило с разъяснениями."Тщательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было ни одного утверждения о прямом участии Польши в войне, а лишь предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины", — указали в дипмиссии.Перевооружение по-польскиВысказывание Росцишевского прозвучало особенно остро на фоне других агрессивных заявлений Варшавы и общей милитаризации Польши.В феврале британская The Times опубликовала статью "Преисполненная энергии Польша становится военным лидером в Европе". "Франко-германская ось устала, а НАТО смотрит на восток", — отметил автор, ссылаясь на конкретные цифры.Польша, располагающая 647 основными боевыми танками, оформила заказ еще на 366 "Абрамсов" из США и тысячу K2 из Южной Кореи. Часть уже поставили. Подписан контракт с Вашингтоном на 32 истребителя пятого поколения F-35.Министр обороны Мариуш Блащак 17 марта сообщил о размещении ракетных комплексов HIMARS на границе с Калининградской областью. Речь идет об усилении 16-й механизированной дивизии в Ольштыне, которая недавно получила южнокорейские K2 и самоходные гаубицы K9.Днем ранее стало известно, что Государственный департамент США одобрил продажу Польше ракет класса "земля — воздух" AGM-114 Hellfire.Полякам помогают и англичане. Замглавы министерства обороны Джеймс Хиппи 20 марта сказал, что Лондон готов "восполнить пробелы" в польской авиации. "Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger 2. То же самое относится к истребителям", — подчеркнул он.В то же время США и Великобритания не спешат с размещением на польской территории ядерного оружия. Варшава в случае агрессии может рассчитывать на пятую статью Устава НАТО, в соответствии с которой нападение на одного члена блока считается атакой на весь альянс. Однако, по словам Блащака, Польша укрепляет собственные вооруженные силы ради того, чтобы по ней в принципе не осмелились нанести удар.Окно возможностейОпрошенные РИА Новости эксперты допускают, что поляки могут вступить в военный конфликт с Россией."По факту Польша уже участвует в боевых действиях на Украине, пусть и завуалировано, — напомнил эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков. — Там польские кадровые офицеры, наемники, инструкторы по натовской военной технике. Даже если высказывание посла не было согласовано наверху, это значимая оговорка — то, что витает в воздухе, что на уме у западных стратегов и политиков. Все понимают: Украина рано или поздно проиграет. Вот и продумывают дальнейшие варианты".При этом и украинские, и польские лидеры — фигуры несамостоятельные. Окончательное решение принимать не Варшаве. "Поляки сделают то, что им скажут, невзирая на мнение собственного народа. Прямой конфликт Польши с Россией означает войну с НАТО", — заключает Калмыков.Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский отмечает традиционный страх Варшавы перед "российской угрозой"."В экспертном сообществе и политических кругах Польши давно устоялась идея о том, что операция на Украине нужна Москве как промежуточная — для последующего удара по польским территориям. В их представлении именно они — цель России. И поляки готовятся к войне", — говорит он.Но Варшава пока оставляет себе достаточно широкое окно возможностей."У нас многие думают, что при поражении Киева Польша пойдет войной на Россию, по крайней мере введя войска на украинские земли. Нет, поляки этого не сделают", — уверен Неменский.Этот сценарий возможен, если ВСУ, наоборот, добьются значительных успехов на поле боя, уточняет эксперт.Поляки постараются не допустить того, чтобы Киев оказался единственным победителем. И в Варшаве это не особо скрывают.

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