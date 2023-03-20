https://ria.ru/20230320/polsha-1859164081.html

"Мы не с ним". Поляки пришли в ужас после заявления посла о войне с Россией

"Мы не с ним". Поляки пришли в ужас после заявления посла о войне с Россией - РИА Новости, 20.03.2023

"Мы не с ним". Поляки пришли в ужас после заявления посла о войне с Россией

Пользователи Twitter жестко раскритиковали посла Польши во Франции Яна Росцишевского после заявления о готовности Варшавы вступить в конфликт с Россией. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:17

2023-03-20T15:17

2023-03-20T16:00

в мире

польша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали посла Польши во Франции Яна Росцишевского после заявления о готовности Варшавы вступить в конфликт с Россией.Накануне дипломат сказал, что если Украина не сможет "защитить свою независимость", то Польше придется вступить в противостояние с Россией. Позднее польское диппредставительство во Франции опровергло эти слова, пояснив, что их интерпретировали в отрыве от контекста."Чур этого посла! Здесь абсолютно нечего вырывать из контекста. Почему этого человека до сих пор не отозвали?" — возмутился Krystian Sikora."Я знаю французский достаточно хорошо, я уверен, посол дискредитировал себя на этой должности. Этот дипломатический промах никак не оправдать. Чем скорее Росцишевский покинет пост, тем лучше для Польши", — отметил Лукаш Краевский."Его следует привлечь к ответственности. Существует закон о распространении дезинформации и враждебной пропаганды", — написала Ada."Не надо нести чушь! Вместо того чтобы махать саблями, лучше призывайте к мирным переговорам", — подчеркнул Krystian."Нас хотят подтолкнуть к вооруженному конфликту с Россией. Я предлагаю послу поехать лично на фронт, раз его так это волнует. И не надо подстрекать французов, никто не станет поддерживать эти больные идеи", — подытожил Romek.Сейчас Польша занимает второе место по объему военной помощи Украине после США, поставляя танки, реактивную и ствольную артиллерию, дроны и боеприпасы.

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859142631.html

https://ria.ru/20230320/posol-1859019668.html

https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, россия, украина