https://ria.ru/20230320/polsha-1859164081.html
"Мы не с ним". Поляки пришли в ужас после заявления посла о войне с Россией
"Мы не с ним". Поляки пришли в ужас после заявления посла о войне с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
"Мы не с ним". Поляки пришли в ужас после заявления посла о войне с Россией
Пользователи Twitter жестко раскритиковали посла Польши во Франции Яна Росцишевского после заявления о готовности Варшавы вступить в конфликт с Россией. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:17
2023-03-20T15:17
2023-03-20T16:00
в мире
польша
россия
украина
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали посла Польши во Франции Яна Росцишевского после заявления о готовности Варшавы вступить в конфликт с Россией.Накануне дипломат сказал, что если Украина не сможет "защитить свою независимость", то Польше придется вступить в противостояние с Россией. Позднее польское диппредставительство во Франции опровергло эти слова, пояснив, что их интерпретировали в отрыве от контекста."Чур этого посла! Здесь абсолютно нечего вырывать из контекста. Почему этого человека до сих пор не отозвали?" — возмутился Krystian Sikora."Я знаю французский достаточно хорошо, я уверен, посол дискредитировал себя на этой должности. Этот дипломатический промах никак не оправдать. Чем скорее Росцишевский покинет пост, тем лучше для Польши", — отметил Лукаш Краевский."Его следует привлечь к ответственности. Существует закон о распространении дезинформации и враждебной пропаганды", — написала Ada."Не надо нести чушь! Вместо того чтобы махать саблями, лучше призывайте к мирным переговорам", — подчеркнул Krystian."Нас хотят подтолкнуть к вооруженному конфликту с Россией. Я предлагаю послу поехать лично на фронт, раз его так это волнует. И не надо подстрекать французов, никто не станет поддерживать эти больные идеи", — подытожил Romek.Сейчас Польша занимает второе место по объему военной помощи Украине после США, поставляя танки, реактивную и ствольную артиллерию, дроны и боеприпасы.
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859142631.html
https://ria.ru/20230320/posol-1859019668.html
https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, украина
В мире, Польша, Россия, Украина
"Мы не с ним". Поляки пришли в ужас после заявления посла о войне с Россией
Пользователи Twitter осудили посла Польши Росцишевского после слов о войне с Россией
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Пользователи Twitter
жестко раскритиковали посла Польши во Франции Яна Росцишевского после заявления о готовности Варшавы вступить в конфликт с Россией.
Накануне дипломат сказал, что если Украина не сможет "защитить свою независимость", то Польше придется вступить в противостояние с Россией. Позднее польское диппредставительство во Франции
опровергло эти слова, пояснив, что их интерпретировали в отрыве от контекста.
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"Чур этого посла! Здесь абсолютно нечего вырывать из контекста. Почему этого человека до сих пор не отозвали?" — возмутился Krystian Sikora.
«
"Именно расчет Польши на абсурдную "победу" Украины подвергает страны Центральной Европы риску развязать войну с Россией. Где шаги для прекращения огня и поиска мира? Хватит совершать коллективное самоубийство", — высказал мнение Emil K.
"Я знаю французский достаточно хорошо, я уверен, посол дискредитировал себя на этой должности. Этот дипломатический промах никак не оправдать. Чем скорее Росцишевский покинет пост, тем лучше для Польши", — отметил Лукаш Краевский.
"Его следует привлечь к ответственности. Существует закон о распространении дезинформации и враждебной пропаганды", — написала Ada.
"Безумцы отказываются от мира": во Франции возмутились словами посла Польши
"Не надо нести чушь! Вместо того чтобы махать саблями, лучше призывайте к мирным переговорам", — подчеркнул Krystian.
"Нас хотят подтолкнуть к вооруженному конфликту с Россией. Я предлагаю послу поехать лично на фронт, раз его так это волнует. И не надо подстрекать французов, никто не станет поддерживать эти больные идеи", — подытожил Romek.
Сейчас Польша занимает второе место по объему военной помощи Украине после США
, поставляя танки, реактивную и ствольную артиллерию, дроны и боеприпасы.
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