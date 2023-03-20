Рейтинг@Mail.ru
Польша опровергла слова посла о готовности вступить в конфликт с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 20.03.2023 (обновлено: 03:02 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/polsha-1859010367.html
Польша опровергла слова посла о готовности вступить в конфликт с Россией
Польша опровергла слова посла о готовности вступить в конфликт с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Польша опровергла слова посла о готовности вступить в конфликт с Россией
Посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла о готовности Варшавы стать участницей конфликта с Россией, когда Киев потерпит поражение. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:47
2023-03-20T03:02
в мире
россия
польша
украина
михаил шеремет
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a03ad8e265a5e0d21f977626d2855514.jpg
ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла о готовности Варшавы стать участницей конфликта с Россией, когда Киев потерпит поражение. Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт"В связи с появляющимися комментариями на тему интервью посла Росцишевского французскому каналу LCI 18 марта текущего года обращаем внимание, что оно в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано", — сообщили в дипмиссии.Посольство утверждает, что во время 30-минутного разговора с журналистом Росцишевский настаивал на помощи Киеву со стороны союзников.По мнению дипмиссии, прослушивание всего разговора дает понять, что в нем якобы нет обещания непосредственного участия Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях, которые последуют за проигрышем Киева, в частности риск "нападения или втягивания России в войну очередных стран Центральной Европы, стран Балтии и Польши".В дипмиссии добавили, что в других фрагментах беседы с телеканалом посол "ясно говорит", что Варшава не находится в состоянии войны, но "сделает все, чтобы помочь Украине защититься в этом конфликте". Кроме того, в посольстве раскритиковали "попытки найти сенсационные заявления" и расценили их как "злонамеренные".Ранее в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Польшу не играть с огнем, говоря о потенциальном конфликте с Москвой, так как это "глупо" и "смертельно опасно". Сенатор Совфеда Алексей Пушков, в свою очередь, предположил в своем Telegram-канале, что заявляя о готовности воевать с Россией на Украине в случае проигрыша Киева, Польша выражает надежду на поддержку Соединенных Штатов, которые, по его мнению, не намерены становиться участниками конфликта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель СВО заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность страны.
https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html
https://ria.ru/20230319/zayavlenie-1858987955.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, украина, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, Польша, Украина, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ
Польша опровергла слова посла о готовности вступить в конфликт с Россией

Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла о готовности Варшавы стать участницей конфликта с Россией, когда Киев потерпит поражение.
Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт
"В связи с появляющимися комментариями на тему интервью посла Росцишевского французскому каналу LCI 18 марта текущего года обращаем внимание, что оно в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано", — сообщили в дипмиссии.
Посольство утверждает, что во время 30-минутного разговора с журналистом Росцишевский настаивал на помощи Киеву со стороны союзников.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией
Вчера, 22:48
По мнению дипмиссии, прослушивание всего разговора дает понять, что в нем якобы нет обещания непосредственного участия Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях, которые последуют за проигрышем Киева, в частности риск "нападения или втягивания России в войну очередных стран Центральной Европы, стран Балтии и Польши".
В дипмиссии добавили, что в других фрагментах беседы с телеканалом посол "ясно говорит", что Варшава не находится в состоянии войны, но "сделает все, чтобы помочь Украине защититься в этом конфликте". Кроме того, в посольстве раскритиковали "попытки найти сенсационные заявления" и расценили их как "злонамеренные".
Ранее в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Польшу не играть с огнем, говоря о потенциальном конфликте с Москвой, так как это "глупо" и "смертельно опасно". Сенатор Совфеда Алексей Пушков, в свою очередь, предположил в своем Telegram-канале, что заявляя о готовности воевать с Россией на Украине в случае проигрыша Киева, Польша выражает надежду на поддержку Соединенных Штатов, которые, по его мнению, не намерены становиться участниками конфликта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель СВО заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность страны.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Пушков отреагировал на слова посла Польши о готовности воевать с Россией
Вчера, 22:12
 
В миреРоссияПольшаУкраинаМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала