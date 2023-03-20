Польша опровергла слова посла о готовности вступить в конфликт с Россией
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла о готовности Варшавы стать участницей конфликта с Россией, когда Киев потерпит поражение.
"В связи с появляющимися комментариями на тему интервью посла Росцишевского французскому каналу LCI 18 марта текущего года обращаем внимание, что оно в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано", — сообщили в дипмиссии.
Посольство утверждает, что во время 30-минутного разговора с журналистом Росцишевский настаивал на помощи Киеву со стороны союзников.
По мнению дипмиссии, прослушивание всего разговора дает понять, что в нем якобы нет обещания непосредственного участия Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях, которые последуют за проигрышем Киева, в частности риск "нападения или втягивания России в войну очередных стран Центральной Европы, стран Балтии и Польши".
В дипмиссии добавили, что в других фрагментах беседы с телеканалом посол "ясно говорит", что Варшава не находится в состоянии войны, но "сделает все, чтобы помочь Украине защититься в этом конфликте". Кроме того, в посольстве раскритиковали "попытки найти сенсационные заявления" и расценили их как "злонамеренные".
Ранее в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Польшу не играть с огнем, говоря о потенциальном конфликте с Москвой, так как это "глупо" и "смертельно опасно". Сенатор Совфеда Алексей Пушков, в свою очередь, предположил в своем Telegram-канале, что заявляя о готовности воевать с Россией на Украине в случае проигрыша Киева, Польша выражает надежду на поддержку Соединенных Штатов, которые, по его мнению, не намерены становиться участниками конфликта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель СВО заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность страны.