https://ria.ru/20230320/poezdki-1859006000.html

Председатель КНР оценил результаты своих поездок в Россию

Председатель КНР оценил результаты своих поездок в Россию - РИА Новости, 20.03.2023

Председатель КНР оценил результаты своих поездок в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил, что его поездки в Россию всегда дают большие результаты, благодаря РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:07

2023-03-20T01:07

2023-03-20T02:33

россия

китай

си цзиньпин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738712287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c6e54e6d4920b13a58f91915284591e.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил, что его поездки в Россию всегда дают большие результаты, благодаря им лидерам двух стран удалось открыть новую главу в российско-китайских отношениях. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. "Десять лет назад первый мой зарубежный визит после избрания на пост Председателя КНР был совершен именно в Россию. В течение 10 лет я уже 8 раз посещал Россию. Благодаря этим поездкам, которые всегда дают большое удовольствие и результаты, мы с Президентом В.В.Путиным открыли новую главу в летописи китайско-российских отношений", - написал Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, си цзиньпин, в мире