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Председатель КНР оценил результаты своих поездок в Россию - РИА Новости, 20.03.2023
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01:07 20.03.2023 (обновлено: 02:33 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/poezdki-1859006000.html
Председатель КНР оценил результаты своих поездок в Россию
Председатель КНР оценил результаты своих поездок в Россию - РИА Новости, 20.03.2023
Председатель КНР оценил результаты своих поездок в Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил, что его поездки в Россию всегда дают большие результаты, благодаря РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:07
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россия
китай
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил, что его поездки в Россию всегда дают большие результаты, благодаря им лидерам двух стран удалось открыть новую главу в российско-китайских отношениях. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. "Десять лет назад первый мой зарубежный визит после избрания на пост Председателя КНР был совершен именно в Россию. В течение 10 лет я уже 8 раз посещал Россию. Благодаря этим поездкам, которые всегда дают большое удовольствие и результаты, мы с Президентом В.В.Путиным открыли новую главу в летописи китайско-российских отношений", - написал Си Цзиньпин.
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россия, китай, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, В мире
Председатель КНР оценил результаты своих поездок в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что поездки в Россию всегда дают большие результаты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Си Цзиньпин и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил, что его поездки в Россию всегда дают большие результаты, благодаря им лидерам двух стран удалось открыть новую главу в российско-китайских отношениях.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
00:00
"Десять лет назад первый мой зарубежный визит после избрания на пост Председателя КНР был совершен именно в Россию. В течение 10 лет я уже 8 раз посещал Россию. Благодаря этим поездкам, которые всегда дают большое удовольствие и результаты, мы с Президентом В.В.Путиным открыли новую главу в летописи китайско-российских отношений", - написал Си Цзиньпин.
 
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