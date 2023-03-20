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В Саратове арестовали поджигателей аппаратуры железной дороги - РИА Новости, 20.03.2023
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08:59 20.03.2023 (обновлено: 11:03 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/podzhog-1859031434.html
В Саратове арестовали поджигателей аппаратуры железной дороги
В Саратове арестовали поджигателей аппаратуры железной дороги - РИА Новости, 20.03.2023
В Саратове арестовали поджигателей аппаратуры железной дороги
Суд в Саратове заключил в СИЗО двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги, сообщила... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:59
2023-03-20T11:03
происшествия
россия
приволжская железная дорога
саратовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Суд в Саратове заключил в СИЗО двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги, сообщила пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте. По данным полиции, вечером 16 марта в дежурную часть от работников Приволжской железной дороги поступило сообщение о том, что на перегоне Зоринский - Трофимовский-2 Ленинского района Саратова горят два релейных шкафа, предназначенных для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров. "Установлено, что имело место вмешательство посторонних лиц - был совершен поджог релейного шкафа. В результате выгорели приборы СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки), но на движение составов происшествие не повлияло... Оперативниками УФСБ совместно с полицейскими были установлены подозреваемые в поджоге: ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник... Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Арестантам вменяется часть 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. Об их мотивах официально ничего не сообщается. На видео, предоставленном пресс-службой транспортной полиции, запечатлено, как поезд проезжает мимо двух дымящихся релейных шкафов возле железной дороги. Также на кадрах запечатлена проверка показаний задержанного, который рассказывает, что сначала вскрыл два релейных шкафа, затем налил туда из принесенной канистры бензин, поджег их, отошел и снял видео, как они горят.Другой задержанный на видео, предоставленном пресс-службой регионального управления ФСБ, рассказывает, что в в группе оказания теневых услуг в Telegram откликнулся на объявление и сообщил о поиске работы в Саратове. "Он написал, что есть работа - порча имущества - и скинул мне фотографию, что нужно испортить, это были шкафы около железной дороги", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853746022.html
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происшествия, россия, приволжская железная дорога, саратовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Приволжская железная дорога, Саратовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Саратове арестовали поджигателей аппаратуры железной дороги

В Саратове арестовали двоих мужчин, поджегших релейные шкафы на железной дороге

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Суд в Саратове заключил в СИЗО двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги, сообщила пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте.
По данным полиции, вечером 16 марта в дежурную часть от работников Приволжской железной дороги поступило сообщение о том, что на перегоне Зоринский - Трофимовский-2 Ленинского района Саратова горят два релейных шкафа, предназначенных для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров.
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"Установлено, что имело место вмешательство посторонних лиц - был совершен поджог релейного шкафа. В результате выгорели приборы СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки), но на движение составов происшествие не повлияло... Оперативниками УФСБ совместно с полицейскими были установлены подозреваемые в поджоге: ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник... Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Арестантам вменяется часть 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. Об их мотивах официально ничего не сообщается.
На видео, предоставленном пресс-службой транспортной полиции, запечатлено, как поезд проезжает мимо двух дымящихся релейных шкафов возле железной дороги. Также на кадрах запечатлена проверка показаний задержанного, который рассказывает, что сначала вскрыл два релейных шкафа, затем налил туда из принесенной канистры бензин, поджег их, отошел и снял видео, как они горят.
Другой задержанный на видео, предоставленном пресс-службой регионального управления ФСБ, рассказывает, что в в группе оказания теневых услуг в Telegram откликнулся на объявление и сообщил о поиске работы в Саратове. "Он написал, что есть работа - порча имущества - и скинул мне фотографию, что нужно испортить, это были шкафы около железной дороги", - сказал задержанный.
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ПроисшествияРоссияПриволжская железная дорогаСаратовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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