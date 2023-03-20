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Киев отверг версию о причастности олигарха к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 20.03.2023
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18:02 20.03.2023 (обновлено: 18:26 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/podryv-1859264584.html
Киев отверг версию о причастности олигарха к подрыву "Северных потоков"
Киев отверг версию о причастности олигарха к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 20.03.2023
Киев отверг версию о причастности олигарха к подрыву "Северных потоков"
Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает причастность некоего украинского олигарха к подрыву "Северных потоков". РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:02
2023-03-20T18:26
киев
сша
алексей данилов
владимир путин
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает причастность некоего украинского олигарха к подрыву "Северных потоков". Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом. Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к терактам на газопроводах "Северные потоки". В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал стыдными попытки в западных СМИ со ссылкой на спецслужбы объяснить теракты на "Северных потоках" причастностью некоего "украинского олигарха". "Я думаю, что это не отвечает действительности, наши олигархи не имеют к этому никакого отношения, и это была бы упрощённая ситуация, когда олигарх решил подорвать (Северные - ред.) потоки, это ближе к фантастике", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о возможной причастного кого-то из украинских олигархов к подрывам. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858470778.html
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киев, сша, алексей данилов, владимир путин, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", владимир зеленский, в мире
Киев, США, Алексей Данилов, Владимир Путин, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Владимир Зеленский, В мире
Киев отверг версию о причастности олигарха к подрыву "Северных потоков"

В Киеве отвергли версию о причастности украинского олигарха к подрыву "Северных потоков"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает причастность некоего украинского олигарха к подрыву "Северных потоков".
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом. Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к терактам на газопроводах "Северные потоки".
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В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал стыдными попытки в западных СМИ со ссылкой на спецслужбы объяснить теракты на "Северных потоках" причастностью некоего "украинского олигарха".
"Я думаю, что это не отвечает действительности, наши олигархи не имеют к этому никакого отношения, и это была бы упрощённая ситуация, когда олигарх решил подорвать (Северные - ред.) потоки, это ближе к фантастике", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о возможной причастного кого-то из украинских олигархов к подрывам.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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