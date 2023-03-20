Киев отверг версию о причастности олигарха к подрыву "Северных потоков"
В Киеве отвергли версию о причастности украинского олигарха к подрыву "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает причастность некоего украинского олигарха к подрыву "Северных потоков".
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом. Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к терактам на газопроводах "Северные потоки".
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал стыдными попытки в западных СМИ со ссылкой на спецслужбы объяснить теракты на "Северных потоках" причастностью некоего "украинского олигарха".
"Я думаю, что это не отвечает действительности, наши олигархи не имеют к этому никакого отношения, и это была бы упрощённая ситуация, когда олигарх решил подорвать (Северные - ред.) потоки, это ближе к фантастике", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о возможной причастного кого-то из украинских олигархов к подрывам.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.