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В плену на Украине находятся около 270 военных из ДНР, заявила омбудсмен

В плену на Украине находятся около 270 военных из ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 20.03.2023

В плену на Украине находятся около 270 военных из ДНР, заявила омбудсмен

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что порядка 270 российских военнослужащих из ДНР сейчас находятся в плену на Украине. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:28

2023-03-20T15:28

2023-03-20T15:28

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

россия

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что порядка 270 российских военнослужащих из ДНР сейчас находятся в плену на Украине. "На данный момент, по нашим спискам, официально на Украине находится порядка 270 военнослужащих из республики", - сказала она. Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. Морозова тогда написала в своем Telegram-канале, что около 40 военнослужащих из ДНР освобождены из украинского плена в рамках обмена. По ее словам, эта группа - самая многочисленная за последнее время.

https://ria.ru/20230320/pytki-1859105656.html

украина

донецкая народная республика

россия

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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, дарья морозова