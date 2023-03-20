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В плену на Украине находятся около 270 военных из ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/plennye-1859170239.html
В плену на Украине находятся около 270 военных из ДНР, заявила омбудсмен
В плену на Украине находятся около 270 военных из ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 20.03.2023
В плену на Украине находятся около 270 военных из ДНР, заявила омбудсмен
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что порядка 270 российских военнослужащих из ДНР сейчас находятся в плену на Украине. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:28
2023-03-20T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что порядка 270 российских военнослужащих из ДНР сейчас находятся в плену на Украине. "На данный момент, по нашим спискам, официально на Украине находится порядка 270 военнослужащих из республики", - сказала она. Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. Морозова тогда написала в своем Telegram-канале, что около 40 военнослужащих из ДНР освобождены из украинского плена в рамках обмена. По ее словам, эта группа - самая многочисленная за последнее время.
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Дарья Морозова
В плену на Украине находятся около 270 военных из ДНР, заявила омбудсмен

Омбудсмен Морозова: в плену на Украине находятся около 270 российских военных из ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийских военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена
Российских военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российских военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что порядка 270 российских военнослужащих из ДНР сейчас находятся в плену на Украине.
"На данный момент, по нашим спискам, официально на Украине находится порядка 270 военнослужащих из республики", - сказала она.
Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. Морозова тогда написала в своем Telegram-канале, что около 40 военнослужащих из ДНР освобождены из украинского плена в рамках обмена. По ее словам, эта группа - самая многочисленная за последнее время.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДарья Морозова
 
 
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