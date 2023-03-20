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Страны ЕС согласовали план снабжения Киева боеприпасами
Страны ЕС согласовали план снабжения Киева боеприпасами - РИА Новости, 20.03.2023
Страны ЕС согласовали план снабжения Киева боеприпасами
Страны ЕС пришли к соглашению по плану снабжения Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:45
2023-03-20T15:45
2023-03-20T15:45
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Страны ЕС пришли к соглашению по плану снабжения Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов. В понедельник в Брюсселе проходит заседание совета министров иностранных дел стран ЕС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858395831.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Страны ЕС согласовали план снабжения Киева боеприпасами
Франс Пресс: страны ЕС согласовали план снабжения Киева боеприпасами на два миллиарда евро