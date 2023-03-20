https://ria.ru/20230320/piramida-1859134017.html

В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид

В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид - РИА Новости, 20.03.2023

В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид

Одиннадцать финансовых пирамид ликвидировали в России за прошлый год, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:27

2023-03-20T14:27

2023-03-20T14:36

россия

безопасность

владимир колокольцев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Одиннадцать финансовых пирамид ликвидировали в России за прошлый год, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."Особое внимание уделялось выявлению криминальных схем, включая финансовые пирамиды. Одиннадцать из них ликвидированы при участии Росфинмониторинга", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20230209/moshenniki-1850703618.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир колокольцев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии)