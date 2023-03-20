https://ria.ru/20230320/piramida-1859134017.html
В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид
В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид - РИА Новости, 20.03.2023
В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид
Одиннадцать финансовых пирамид ликвидировали в России за прошлый год, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:27
2023-03-20T14:27
2023-03-20T14:36
россия
безопасность
владимир колокольцев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Одиннадцать финансовых пирамид ликвидировали в России за прошлый год, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."Особое внимание уделялось выявлению криминальных схем, включая финансовые пирамиды. Одиннадцать из них ликвидированы при участии Росфинмониторинга", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20230209/moshenniki-1850703618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир колокольцев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Безопасность, Владимир Колокольцев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид
Колокольцев сообщил о ликвидации 11 финансовых пирамид в России за 2022 год