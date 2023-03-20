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Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16 - РИА Новости, 20.03.2023
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04:33 20.03.2023 (обновлено: 11:06 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16 - РИА Новости, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
Украина теряет лучших военных пилотов в ожидании F-16, заявил в интервью британской газете Times командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T04:33
2023-03-20T11:06
в мире
украина
сша
нато
f-16
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украина теряет лучших военных пилотов в ожидании F-16, заявил в интервью британской газете Times командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.По его словам, украинские летчики могут освоить западные самолеты за несколько месяцев. Он отверг заявления представителей НАТО о том, что обучение может занять годы. Голубцов привел в пример двух своих подчиненных, которые недавно вернулись из США."Они провели там три недели и на тренажере F-16 обучались тому, как летать вместе в качестве двух пилотов, использовать вооружения. Результаты вышли очень хорошие: украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода", — заявил он.Командующий ВВС Украины пожаловался на устаревшую технику и промедления со стороны НАТО с поставками западного вооружения, включая истребители F-16.Ранее президент США Джо Байден в телеинтервью исключил передачу Киеву F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущего конфликта.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://radiosputnik.ria.ru/20230309/polsha-1856850432.html
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в мире, украина, сша, нато, f-16
В мире, Украина, США, НАТО, F-16
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16

Командующий ВВС Украины Голубцов: лучшие пилоты ВСУ погибли в ожидании истребителей F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украина теряет лучших военных пилотов в ожидании F-16, заявил в интервью британской газете Times командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.
По его словам, украинские летчики могут освоить западные самолеты за несколько месяцев. Он отверг заявления представителей НАТО о том, что обучение может занять годы. Голубцов привел в пример двух своих подчиненных, которые недавно вернулись из США.
"Они провели там три недели и на тренажере F-16 обучались тому, как летать вместе в качестве двух пилотов, использовать вооружения. Результаты вышли очень хорошие: украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода", — заявил он.
Командующий ВВС Украины пожаловался на устаревшую технику и промедления со стороны НАТО с поставками западного вооружения, включая истребители F-16.
«
"Я потерял некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования", — рассказал Голубцов.
Ранее президент США Джо Байден в телеинтервью исключил передачу Киеву F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущего конфликта.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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