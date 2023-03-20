https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16

Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16 - РИА Новости, 20.03.2023

Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16

Украина теряет лучших военных пилотов в ожидании F-16, заявил в интервью британской газете Times командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T04:33

2023-03-20T04:33

2023-03-20T11:06

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украина

сша

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украина теряет лучших военных пилотов в ожидании F-16, заявил в интервью британской газете Times командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.По его словам, украинские летчики могут освоить западные самолеты за несколько месяцев. Он отверг заявления представителей НАТО о том, что обучение может занять годы. Голубцов привел в пример двух своих подчиненных, которые недавно вернулись из США."Они провели там три недели и на тренажере F-16 обучались тому, как летать вместе в качестве двух пилотов, использовать вооружения. Результаты вышли очень хорошие: украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода", — заявил он.Командующий ВВС Украины пожаловался на устаревшую технику и промедления со стороны НАТО с поставками западного вооружения, включая истребители F-16.Ранее президент США Джо Байден в телеинтервью исключил передачу Киеву F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущего конфликта.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://radiosputnik.ria.ru/20230309/polsha-1856850432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, нато, f-16